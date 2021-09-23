У Хабаровському краї виявили уламки зниклого раніше літака Ан-26

На борту літака-лабораторії, що розбився, були шість чоловік.

В ході пошуку з повітря виявлені уламки зниклого в районі Хабаровська літака Ан-26. Про це повідомило агентство ТАСС з посиланням на екстрені служби. На борту літака перебували шість осіб, їхня доля поки невідома.

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Місце катастрофи розташоване в районі селища Корфовський, на території заповідника Большехехцирський, біля підніжжя гори в 3 км від найближчої дороги.

Літак виявили з борту вертольота МНС, який задіяний у пошуковій операції. Рятувальники готуються до виїзду на місце аварії.

Ан-26 зник із радарів 22 вересня о 18:45 за місцевим часом (об 11:45 за київським). Екіпаж перестав виходити на зв'язок в 38 км від аеропорту Хабаровська.

Літак був літальною лабораторією. На його борту перебували шість осіб: екіпаж і технічні фахівці. Вони здійснювали перевірку (обліт) радіотехнічного обладнання аеропорту.

Екіпаж не доповідав про неполадки на борту, зліт літака відбувся в штатному режимі.

Серед версій катастрофи розглядають помилку пілотування та погодні умови.

Літак належить компанії "Льотні перевірки і системи". Вона спеціалізується на пошуково-рятувальному забезпеченні польотів і виконує льотні перевірки на аеродромах Росії.

Ан-26, який розбивс, було 42 роки.

Нагадаємо, на початку липня при заході на посадку на Камчатці розбився пасажирський Ан-26. На його борту були 28 осіб, всі вони загинули.