В России упал вертолет ФСБ, – СМИ

По предварительным данным, на борту находилось три человека. Поиски планируют начать рано утром.

В России на Камчатке пропал с радаров вертолет Ка-27, который, по информации ТАСС, принадлежит Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

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По имеющейся информации, вертолет жестко приземлился рядом с горой Острой в Камчатском крае.

"Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ка-27 в районе горы Острая на Камчатке. На борту находилось трое человек", — сказал собеседник ТАСС.

Известно также и то, что вертолет, который совершил жесткую посадку, выполнял тренировочный полет.

Для того, чтобы найти потерянный транспорт, планируется привлечь вертолет и группировку на земле.

Начал вертолет свой полет в 22:09 по местному времени. По предварительным данным, на борту вертолета находилось три человека. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно

Начать поиски планируется рано утром.

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Как сообщалось ранее, в Иркутской области пассажирский самолет L-410, выполнявший рейс "Иркутск-Казачинское", рухнул во время повторного захода на посадку. Авиакатастрофа произошла в воскресенье вечером, 12 сентября.

Ранее Фокус рассказывал про другие авиакатастрофы в России. Так, в конце июля истребитель Су-35С упал в Охотское море. По данным журналистов, у боевого истребителя во время учебных полетов отказал двигатель, из-за чего судно Су-35С рухнуло в Охотское море.