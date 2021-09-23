В России упал вертолет ФСБ, – СМИ
По предварительным данным, на борту находилось три человека. Поиски планируют начать рано утром.
В России на Камчатке пропал с радаров вертолет Ка-27, который, по информации ТАСС, принадлежит Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.
По имеющейся информации, вертолет жестко приземлился рядом с горой Острой в Камчатском крае.
"Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ка-27 в районе горы Острая на Камчатке. На борту находилось трое человек", — сказал собеседник ТАСС.
Известно также и то, что вертолет, который совершил жесткую посадку, выполнял тренировочный полет.
Для того, чтобы найти потерянный транспорт, планируется привлечь вертолет и группировку на земле.
Начал вертолет свой полет в 22:09 по местному времени. По предварительным данным, на борту вертолета находилось три человека. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно
Начать поиски планируется рано утром.
Как сообщалось ранее, в Иркутской области пассажирский самолет L-410, выполнявший рейс "Иркутск-Казачинское", рухнул во время повторного захода на посадку. Авиакатастрофа произошла в воскресенье вечером, 12 сентября.
Ранее Фокус рассказывал про другие авиакатастрофы в России. Так, в конце июля истребитель Су-35С упал в Охотское море. По данным журналистов, у боевого истребителя во время учебных полетов отказал двигатель, из-за чего судно Су-35С рухнуло в Охотское море.