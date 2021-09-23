У Росії впав вертоліт ФСБ, — ЗМІ

За попередніми даними, на борту перебувало три людини. Пошуки планують почати рано вранці.

У Росії на Камчатці пропав з радарів вертоліт Ка-27, який, за інформацією ТАСС, належить Федеральній службі безпеки (ФСБ) РФ.

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За наявною інформацією, вертоліт жорстко приземлився поруч з горою Гострою в Камчатському краї.

"Надійшла інформація про жорсткої посадки вертольота Ка-27 в районі гори Гостра на Камчатці. На борту знаходилося троє людей", — сказав співрозмовник ТАСС.

Відомо також і те, що вертоліт, який здійснив жорстку посадку, виконував тренувальний політ.

Для того, щоб знайти втрачений транспорт, планується залучити вертоліт і угруповання на землі.

Почав вертоліт свій політ о 22:09 за місцевим часом. За попередніми даними, на борту вертольота перебувало троє людей. Про долю екіпажу поки нічого невідомо

Почати пошуки планується рано вранці.

[ + – ] ілюстративне відео

Як повідомлялося раніше, в Іркутській області пасажирський літак L-410, що виконував рейс "Іркутськ-Казачинське", впав під час повторного заходу на посадку. Авіакатастрофа сталася в неділю ввечері, 12 вересня.

Раніше Фокус розповідав про інші авіакатастрофи в Росії. Так, в кінці липня винищувач Су-35С впав в Охотське море. За даними журналістів, у бойового винищувача під час навчальних польотів відмовив двигун, через що судно Су-35С звалилося в Охотське море.