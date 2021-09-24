Группа альпинистов застряла на вершине Эльбруса: все обморожены, пятеро погибших (видео)

Из-за внезапно испортившейся погоды 20 человек оказались заблокированными на высоте 5400 метров.

Вчера, 23 сентября группа альпинистов на Кавказе совершала восхождение на вершину Эльбруса (самая высокая горная вершина России и Европы, 5642 м). Из-за ухудшившейся погоды они застряли на вершине, была проведена спасательная операция. Об этом сообщило МЧС России.

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Телеграм-канал Mash написал, что в группу входили 23 человека из разных городов России: Санкт-Петербурга, Новороссийска, Перми, Москвы и других. Среди них были как мужчины, так и женщины. Трое из них сразу отказались от восхождения на вершину, остальные вышли в путь.

Сначала все шло по плану. Участники восхождения размещали видео в соцсетях, передавали приветы.

Потом погода начала стремительно ухудшаться: поднялся сильный ветер (до 40 метров в секунду), температура упала до минус 20 градусов.

Группа осталась практически на вершине, на высоте 5400 метров, а гид пошел вниз за помощью.

Когда спасатели приступили к работе, из-за темноты и метели видимость порой была не более метра.

По мере того, как продолжались спасательные работы, менялись данные о числе найденных (пытаясь укрыться от непогоды, альпинисты разбрелись по склону) и спасенных и о жертвах.

В конечном итоге к раннему утру нашли всех. Трое участников восхождения погибли еще на горе, двое умерли уже внизу от полученных травм. Все альпинисты получили обморожения, часть из них находится в тяжелом состоянии.

В спасательной операции принимали участие 22 человека из трех спасательных отрядов МЧС.

Напомним, в августе украинские альпинисты пострадали при схождении лавины возле горы Казбек в Северной Осетии.