Група альпіністів застрягла на вершині Ельбрусу: всі обморожені, п'ятеро загиблих (відео)

Через раптово погоду, яка раптово зіпсувалася, 20 людей опинилися заблокованими на висоті 5400 метрів.

Вчора, 23 вересня, група альпіністів на Кавказі здійснювала сходження на вершину Ельбрусу (найвища гірська вершина Росії та Європи, 5642 м). Через погіршення погоди вони застрягли на вершині, була проведена рятувальна операція. Про це повідомило МНС Росії.

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Телеграм-канал Mash написав, що в групу входили 23 людини з різних міст Росії: Санкт-Петербурга, Новоросійська, Пермі, Москви та інших. Серед них були як чоловіки, так і жінки. Троє з них відразу відмовилися від сходження на вершину, інші відправилися в дорогу.

Спочатку все йшло за планом. Учасники сходження розміщували відео в соцмережах, передавали привіти.

Потім погода почала стрімко погіршуватися: піднявся сильний вітер (до 40 метрів за секунду), температура впала до мінус 20 градусів.

Група залишилася практично на вершині, на висоті 5400 метрів, а гід пішов вниз за допомогою.

Коли рятувальники приступили до роботи, через темряву і хуртовину видимість часом була не більше метра.

У міру того, як тривали рятувальні роботи, змінювалися дані про кількість знайдених (намагаючись сховатися від негоди, альпіністи розбрелися по схилу) і врятованих і про жертви.

У підсумку до ранку знайшли всіх. Троє учасників сходження загинули ще на горі, двоє померли вже внизу від отриманих травм. Всі альпіністи отримали обмороження, частина з них перебуває у важкому стані.

У рятувальній операції брали участь 22 людини з трьох рятувальних загонів МНС.

Нагадаємо, в серпні українські альпіністи постраждали при сходженні лавини біля гори Казбек у Північній Осетії.