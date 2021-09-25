В Москве мужчина в костюме женщины напал на посетителей супермаркета: есть раненые (видео)

По данным журналистов, нападавшим оказался Дмитрий Соренков, называющий себя Дианой. В 2003 году мужчину осудили за убийство, но экспертиза признала его невменяемым.

На северо-востоке Москвы мужчина в костюме женщины напал с топором на посетителей магазина "Магнит". Информацию об этом сообщает Telegram-канал "112".

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В результате конфликта два человека — 48-летняя женщина и 28-летний мужчина — получили ранения, их пришлось госпитализировать.

По информации российских СМИ, нападавший — 48-летний Дмитрий Соренков, называющий себя Дианой. Журналисты рассказали о причинах конфликта — согласно одной из версий, конфликт между Дмитрием и покупателями возник из-за продуктовой тележки.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве, нападавший задержан. По словам сотрудников магазина, где происходил конфликт, им удалось оперативно вызвать охрану путем нажатия на тревожную кнопку.

Фото: 112

Журналисты отмечают, что в 2003 году Соренков был осужден за убийство, однако психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. После этого мужчина находился на лечении в профильной клинике.

Также сообщается, что летом этого года у нападавшего уже был конфликт в супермаркете "Магнит" — тогда он подрался с охранниками и скрылся с места происшествия до того, как туда прибыли правоохранители.

Напомним, на улице Антоновича в Голосеевском районе Киева произошло нападение на летней площадке одного из заведений общественного питания. Его совершил голый мужчина, достав из мусорной урны стеклянную бутылку и разбив ее о голову одного из посетителей кафе. Объяснить свой поступок парень не смог. В полиции не исключают, что тот находился под воздействием наркотиков.

Фокус также писал о том, что в Воронежской области мужчина расстрелял семью из трех человек. Перед нападением на семью подозреваемый пытался взорвать отдел полиции.