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В Москве мужчина в костюме женщины напал на посетителей супермаркета: есть раненые (видео)

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Дмитрий Соренков, диана, магнит, нападение, москва
Фото: МК | Дмитрий Соренков

По данным журналистов, нападавшим оказался Дмитрий Соренков, называющий себя Дианой. В 2003 году мужчину осудили за убийство, но экспертиза признала его невменяемым.

На северо-востоке Москвы мужчина в костюме женщины напал с топором на посетителей магазина "Магнит". Информацию об этом сообщает Telegram-канал "112".

В результате конфликта два человека — 48-летняя женщина и 28-летний мужчина — получили ранения, их пришлось госпитализировать.

По информации российских СМИ, нападавший — 48-летний Дмитрий Соренков, называющий себя Дианой. Журналисты рассказали о причинах конфликта — согласно одной из версий, конфликт между Дмитрием и покупателями возник из-за продуктовой тележки.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве, нападавший задержан. По словам сотрудников магазина, где происходил конфликт, им удалось оперативно вызвать охрану путем нажатия на тревожную кнопку.

Дмитрий Соренков, диана, магнит, нападение, москва
Фото: 112

Журналисты отмечают, что в 2003 году Соренков был осужден за убийство, однако психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. После этого мужчина находился на лечении в профильной клинике.

Также сообщается, что летом этого года у нападавшего уже был конфликт в супермаркете "Магнит" — тогда он подрался с охранниками и скрылся с места происшествия до того, как туда прибыли правоохранители.

Напомним, на улице Антоновича в Голосеевском районе Киева произошло нападение на летней площадке одного из заведений общественного питания. Его совершил голый мужчина, достав из мусорной урны стеклянную бутылку и разбив ее о голову одного из посетителей кафе. Объяснить свой поступок парень не смог. В полиции не исключают, что тот находился под воздействием наркотиков.

Фокус также писал о том, что в Воронежской области мужчина расстрелял семью из трех человек. Перед нападением на семью подозреваемый пытался взорвать отдел полиции.