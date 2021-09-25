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У Москві чоловік в костюмі жінки напав на відвідувачів супермаркету: є поранені (відео)

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Дмитро Соренков, діана, магніт, напад, москва
Фото: suicide | Дмитро Соренков

За даними журналістів, нападником виявився Дмитро Соренков, який називає себе Діаною. У 2003 році чоловіка засудили за вбивство, але експертиза визнала його неосудним.

На північному сході Москви чоловік в костюмі жінки напав з сокирою на відвідувачів магазину "Магніт". Інформацію про це повідомляє Telegram-канал "112".

В результаті конфлікту двоє людей — 48-річна жінка і 28-річний чоловік — отримали поранення, їх довелося госпіталізувати.

За інформацією російських ЗМІ, нападник — 48-річний Дмитро Соренков, який називає себе Діаною. Журналісти розповіли про причини конфлікту — згідно з однією з версій, конфлікт між Дмитром і покупцями виник через продуктові візки.

Як пише РБК з посиланням на прес-службу ГУ МВС РФ по Москві, нападника затримано. За словами співробітників магазину, де відбувався конфлікт, їм вдалося оперативно викликати охорону шляхом натискання на тривожну кнопку.

Дмитро Соренков, діана, магніт, напад, москва
Фото: 112

Журналісти відзначають, що в 2003 році Соренков був засуджений за вбивство, проте психіатрична експертиза визнала його неосудним. Після цього чоловік перебував на лікуванні в профільній клініці.

Також повідомляється, що влітку цього року у нападника вже був конфлікт в супермаркеті "Магніт" — тоді він побився з охоронцями і зник з місця події до того, як туди прибули правоохоронці.

Нагадаємо, на вулиці Антоновича в Голосіївському районі Києва стався напад на літньому майданчику одного із закладів громадського харчування. Його зробив голий чоловік, діставши зі сміттєвої урни скляну пляшку і розбивши її об голову одного з відвідувачів кафе. Пояснити свій вчинок хлопець не зміг. У поліції не виключають, що той перебував під впливом наркотиків.

Фокус також писав про те, що у Воронезькій області чоловік розстріляв сім'ю з трьох осіб. Перед нападом на сім'ю підозрюваний намагався підірвати відділ поліції.