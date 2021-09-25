У Москві чоловік в костюмі жінки напав на відвідувачів супермаркету: є поранені (відео)

За даними журналістів, нападником виявився Дмитро Соренков, який називає себе Діаною. У 2003 році чоловіка засудили за вбивство, але експертиза визнала його неосудним.

На північному сході Москви чоловік в костюмі жінки напав з сокирою на відвідувачів магазину "Магніт". Інформацію про це повідомляє Telegram-канал "112".

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В результаті конфлікту двоє людей — 48-річна жінка і 28-річний чоловік — отримали поранення, їх довелося госпіталізувати.

За інформацією російських ЗМІ, нападник — 48-річний Дмитро Соренков, який називає себе Діаною. Журналісти розповіли про причини конфлікту — згідно з однією з версій, конфлікт між Дмитром і покупцями виник через продуктові візки.

Як пише РБК з посиланням на прес-службу ГУ МВС РФ по Москві, нападника затримано. За словами співробітників магазину, де відбувався конфлікт, їм вдалося оперативно викликати охорону шляхом натискання на тривожну кнопку.

Фото: 112

Журналісти відзначають, що в 2003 році Соренков був засуджений за вбивство, проте психіатрична експертиза визнала його неосудним. Після цього чоловік перебував на лікуванні в профільній клініці.

Також повідомляється, що влітку цього року у нападника вже був конфлікт в супермаркеті "Магніт" — тоді він побився з охоронцями і зник з місця події до того, як туди прибули правоохоронці.

Нагадаємо, на вулиці Антоновича в Голосіївському районі Києва стався напад на літньому майданчику одного із закладів громадського харчування. Його зробив голий чоловік, діставши зі сміттєвої урни скляну пляшку і розбивши її об голову одного з відвідувачів кафе. Пояснити свій вчинок хлопець не зміг. У поліції не виключають, що той перебував під впливом наркотиків.

Фокус також писав про те, що у Воронезькій області чоловік розстріляв сім'ю з трьох осіб. Перед нападом на сім'ю підозрюваний намагався підірвати відділ поліції.