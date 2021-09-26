Отель в форме матрешки претендует на звание самого уродливого здания Китая (фото, видео)

Кроме отеля-матрешки, за попадание в сомнительную десятку полета архитектурной мысли состязаются еще 86 объектов.

Сайт китайской архитектуры archcy.com объявил ежегодный конкурс на отбор 10 самых уродливых зданий в стране, и в этом перечне оказался отель в Маньчжурии (Внутренняя Монголия) Manzhouli Matryoshka, который внешне представляет собой огромную матрешку.

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Manzhouli Matryoshka – крупнейший тематический курортный отель в Китае, занимающий более 100 тысяч квадратных метров и состоящий из трех корпусов. Корпус №1 в настоящее время является самым большим кукольным зданием в мире, его высота составляет 72 метра. Внутри высота отеля составляет 60 метров, а купол повторяет дизайн купола Caesars Palace Resort в Лас-Вегасе.

[ + – ] Тематический отель Manzhouli Matryoshka

Гостиница сочетает в себе изображение матрешки на стеклянной навесной стене, основу здания в европейском стиле, прозрачную внутреннюю конструкцию в центре и смотровую площадку в виде коридора.

Отель – в десятке самых уродливых зданий Китая на данный момент. Всего в перечень вошли 87 образцов уродливой архитектуры. Кроме отеля в виде матрешки, пользователи чаще всего голосуют за церковь в форме скрипки, "хрустальную" копию Триумфальной арки в Париже, Международный центр детского искусства в Сиане, башню стеклянного моста Jiuhuangshan в провинции Сычуань и многие другие примеры неудачной архитектуры.

Сайт проводит "Опрос самых уродливых зданий" уже 12-ый раз подряд. 10 "победителей" будут объявлены в конце года после того, как результаты опроса проанализирует комиссия из известных китайских архитекторов. По словам организаторов, цель диспута – вызвать критическое осмысление красоты и уродства в архитектуре и способствовать социальной ответственности архитекторов.

Инициатива archcy.com оказалась настолько успешной, что к ней присмотрелась даже центральная власть КНР. В апреле этого года Китай ввел запрет на "уродливую архитектуру", спустя почти семь лет после того, как президент Си Цзиньпин подверг критике "странные" здания, появляющиеся по всему Китаю за последние несколько десятилетий.

"Поскольку за последние 40 лет Китай претерпел стремительную урбанизацию, многочисленные амбициозные проекты превратились в глупости и бельмо на глазу. Многие были осуждены общественностью — от конструкции "гигантских штанов" штаб-квартиры Центрального телевидения Китая в Пекине до наполовину Храма Неба, наполовину здания Капитолия США в соседней провинции Хэбэй", – отмечает издание South China Morning Post.

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