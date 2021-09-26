Готель у формі матрьошки претендує на звання найпотворнішої будівлі Китаю (фото, відео)

Крім готелю-матрьошки, за потрапляння в сумнівну десятку польоту архітектурної думки змагаються ще 86 об'єктів.

Сайт китайської архітектури archcy.com оголосив щорічний конкурс на відбір 10 найпотворніших будівель у країні, і в цьому переліку опинився готель в Маньчжурії (Внутрішня Монголія) Manzhouli Matryoshka, що зовні являє собою величезну матрьошку.

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Manzhouli Matryoshka – найбільший тематичний курортний готель у Китаї, що займає понад 100 тисяч квадратних метрів і складається з трьох корпусів. Корпус №1 наразі час є найбільшою спорудою у вигляді ляльки у світі, його висота становить 72 метри. Усередині висота готелю складає 60 метрів, а купол повторює дизайн купола Caesars Palace Resort у Лас-Вегасі.

[ + – ] Тематичний готель Manzhouli Matryoshka

Готель поєднує в собі зображення матрьошки на скляній навісний стіні, основу будівлі в європейському стилі, прозору внутрішню конструкцію в центрі і оглядовий майданчик у вигляді коридору.

Готель – у десятці найбільш потворних будівель Китаю на даний момент. Всього до переліку увійшли 87 зразків потворної архітектури. Крім готелю в вигляді матрьошки, користувачі найчастіше голосують за церкву в формі скрипки, "кришталеву" копію Тріумфальної арки в Парижі, Міжнародний центр дитячого мистецтва в Сіані, вежу скляного моста Jiuhuangshan в провінції Сичуань і багато інших прикладів невдалої архітектури.

Сайт проводить "Опитування найпотворніших будівель" вже 12-ий раз поспіль. 10 "переможців" будуть оголошені в кінці року після того, як результати опитування проаналізує комісія з відомих китайських архітекторів. За словами організаторів, мета диспуту – викликати критичне осмислення краси і потворності в архітектурі та сприяти соціальній відповідальності архітекторів.

Ініціатива archcy.com виявилася настільки успішною, що до неї придивилася навіть центральна влада КНР. У квітні цього року Китай запровадив заборону на "потворну архітектуру", через майже сім років після того, як президент Сі Цзіньпін піддав критиці "дивні" будівлі, що з'являються по всьому Китаю за останні кілька десятиліть.

"Оскільки за останні 40 років Китай зазнав стрімкої урбанізації, численні амбітні проекти перетворилися в дурість і більмо на оці. Багато з них були засуджені громадськістю – від конструкції "гігантських штанів" штаб-квартири Центрального телебачення Китаю в Пекіні до наполовину Храму Неба, наполовину будівлі Капітолію США в сусідній провінції Хебей", – зазначає видання South China Morning Post.

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