В ООН предупредили о том, что человечество недопустимо близко к ядерному уничтожению

Заявление прозвучало на фоне растущей угрозы со стороны Китая, нарастившего выпуск ядерного вооружения.

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, в связи с чем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что сейчас мир вплотную приблизился к ядерному уничтожению. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Во всем мире хранится около 14 000 единиц ядерного оружия. Человечество остается недопустимо близким к ядерному уничтожению. Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, ликвидировать ядерное оружие в нашем мире и открыть новую эру доверия и мира", – говорится в публикации.

Подобное заявление политика более чем актуально, учитывая недавние угрозы Китая, который строит сотни новых ядерных ракетных шахт, в адрес Австралии касательно применения ядерного оружия.

Как пишет Daily Mail, Ша Цзукан, бывший посол страны в ООН, заявил на саммите китайских экспертов по ядерной политике, что пора "пересмотреть и отрегулировать" давнее обязательство использовать ядерное оружие только в качестве возмездия, когда США "строят новые" военные союзы и по мере увеличения своего военного присутствия в нашем районе".

"Нынешняя политика Пекина, которая действует с 1960-х годов, дала Китаю "моральный авторитет", но "не подходит"…, если в ходе переговоров между Китаем и США не будет достигнута договоренность о том, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие первой", – подчеркнул он.

Такие слова прозвучали после того, как Штаты объявили о новом крупном союзе с Великобританией и Австралией, получившем название AUKUS, чтобы предоставить последней свои первые атомные подводные лодки, что является крупным технологическим достижением, которое явно призвано уравновесить мощь Китая в Тихом океане.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил о растущей угрозе того, что Китай запустит ядерное оружие в космос.