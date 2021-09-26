В ООН попередили про те, що людство неприпустимо близьке до ядерного знищення

Заява прозвучала на тлі зростаючої загрози з боку Китаю, що наростив випуск ядерного озброєння.

26 вересня відзначається Міжнародний день боротьби за повне знищення ядерної зброї, у зв'язку з чим генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш нагадав, що зараз світ впритул наблизився до ядерного знищення. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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"У всьому світі зберігається близько 14 000 одиниць ядерної зброї. Людство залишається неприпустимо близьким до ядерного знищення. Прийшов час назавжди розвіяти хмари ядерного конфлікту, ліквідувати ядерну зброю в нашому світі і відкрити нову еру довіри і миру", – йдеться в публікації.

Подібна заява політика більш ніж актуальна, враховуючи недавні погрози Китаю, що будує сотні нових ядерних ракетних шахт, на адресу Австралії стосовно використання ядерної зброї.

Як пише Daily Mail, Ша Цзукан, колишній посол країни в ООН, заявив на саміті китайських експертів з питань ядерної політики, що пора "переглянути і відрегулювати" давнє зобов'язання використовувати ядерну зброю тільки в якості відплати, коли США "будують нові" військові союзи і нарощують свою військову присутність у нашому районі".

"Нинішня політика Пекіна, що діє з 1960-х років, дала Китаю "моральний авторитет", але "не підходить"..., якщо в ході переговорів між Китаєм і США не буде досягнута домовленість про те, що жодна зі сторін не застосує ядерну зброю першою", – підкреслив він.

Такі слова прозвучали після того, як Штати оголосили про новий великий союз із Великобританією та Австралією, що отримав назву AUKUS, щоб надати останній свої перші атомні підводні човни, що є великим технологічним досягненням, явно покликаним врівноважити міць Китаю в Тихому океані.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив про зростаючу загрозу того, що Китай запустить ядерну зброю в космос.