Марокканская мафия готовит похищение или нападение на премьера Нидерландов Рютте, - СМИ

По данным журналистов, рядом с главой правительства были замечены "корректировщики", в связи с чем правоохранители усилили меры безопасности.

На протяжении последних нескольких недель правоохранители усилили охрану исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте после получения информации о том, что глава правительства может стать целью нападения или похищения, которое организовывают преступники из марокканской мафии. Об этом сообщило издание Telegraaf со ссылкой на информированный источник.

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По словам собеседника журналистов, неподалеку местонахождения Рютте были замечены "корректировщики", связанные с марокканской мафией. Их роль, как правило, заключается в том, чтобы отследить маршрут передвижения жертвы и передать информацию другому преступнику, который планирует совершить покушение или похищение.

При этом сам премьер уже много лет передвигается по Гааге без охраны и ездит без сопровождения на велосипеде. После получения правоохранителями информации об угрозе жизни Рютте, было принято решение обеспечить "видимые и невидимые" меры безопасности.

В свою очередь представитель прокуратуры Нидерландов отказался комментировать слова источника.

Марокканская мафия, с которой, по данным журналистов, правоохранители связывают подготовку покушения на премьер-министра Нидерландов, представляет собой ряд преступных организаций, которые специализируются на незаконном обороте кокаина и синтетических наркотиков через Испанию, Португалию, Нидерланды и Бельгию, откуда он распространяется на остальную часть европейского континента.

Отметим, что летом этого года после покушения скончался нидерландский журналист Питер Р. де Врис, который занимался расследованиями деятельности преступных группировок.

Напомним, недавно под Киевом произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира — неизвестный обстрелял его автомобиль. В результате Шефир не пострадал, полиция расследует происшествие.

Также Фокус сообщал, что с начала президентства Владимира Зеленского силовики открыли шесть уголовных производств по факту посягательства на его жизнь и угроз убийством.