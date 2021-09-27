Марокканська мафія готує викрадення або напад на прем'єра Нідерландів Рютте, — ЗМІ

За даними журналістів, поруч із главою уряду були помічені "коригувальники", в зв'язку з чим правоохоронці посилили заходи безпеки.

Протягом останніх декількох тижнів правоохоронці посилили охорону виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте після отримання інформації про те, що глава уряду може стати метою нападу або викрадення, яке організовують злочинці з марокканської мафії. Про це повідомило видання Telegraaf із посиланням на інформоване джерело.

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За словами співрозмовника журналістів, неподалік місцезнаходження Рютте були помічені "коригувальники", пов'язані з марокканською мафією. Їхня роль, як правило, полягає в тому, щоб відстежити маршрут пересування жертви і передати інформацію іншому злочинцеві, який планує здійснити замах або викрадення.

При цьому сам прем'єр уже багато років пересувається по Гаазі без охорони та їздить без супроводу на велосипеді. Після отримання правоохоронцями інформації про загрозу життю Рютте, було ухвалене рішення гарантувати "видимі та невидимі" заходи безпеки.

Зі свого боку представник прокуратури Нідерландів відмовився коментувати слова джерела.

Марокканська мафія, з якою, за даними журналістів, правоохоронці пов'язують підготовку замаху на прем'єр-міністра Нідерландів, являє собою низку злочинних організацій, які спеціалізуються на незаконному обігу кокаїну та синтетичних наркотиків через Іспанію, Португалію, Нідерланди та Бельгію, звідки він поширюється на іншу частину європейського континенту.

Зазначимо, що влітку цього року після замаху помер нідерландський журналіст Пітер Р. де Вріс, який займався розслідуваннями діяльності злочинних угруповань.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра — невідомий обстріляв його автомобіль. Унаслідок Шефір не постраждав, поліція розслідує подію.

Також Фокус повідомляв, що з початку президентства Володимира Зеленського силовики відкрили шість кримінальних проваджень за фактом посягання на його життя і погроз вбивством.