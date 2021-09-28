В Японии черепаха на взлетной полосе задержала 5 рейсов

Сотрудники аэропорта в пригороде Токио иногда находят бродячих котов, енотов и кроликов на взлетной полосе, но черепахи здесь редкие гости.

В минувшую пятницу в Международном аэропорту Нарита, что неподалеку от Токио, черепаха весом чуть больше 2 кг медленно передвигалась вдоль взлетно-посадочной полосы. Пилоту, который готовился ко взлету, пришлось связаться с диспетчерами. Об этом сообщает издание Mainichi Shimbun. Сотрудники аэропорта убрали животное, перенесли его в безопасное место и проверили полосу длиной 4 км. Из-за этого на 15 минут пришлось задержать вылет пяти рейсов.

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[ + – ] Виновница задержки авиарейса

Любопытно, что среди этих лайнеров был и аэробус A380 авиакомпании All-Nippon Airways, весь фюзеляж которого украшали изображения черепах. Эти рисунки появились в прошлом году, когда упомянутая авиакомпания открыла рейсы на Гавайи, где черепахи считаются священными животными.

Сотрудники аэропорта Нарита иногда находят бродячих котов, енотов и кроликов на взлетной полосе, но черепахи здесь редкие гости. Местная администрация предполагает, что черепаха приползла из близлежащего водоема. "На Гавайях считается, что морские черепахи приносят удачу, и мы надеемся, что это знак светлого будущего", — говорится в сообщении представителей аэропорта.

Ранее Фокус писал о том, что на Канарах закрыли аэропорт из-за продолжающегося извержения вулкана.