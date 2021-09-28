В Японії черепаха на злітній смузі затримала 5 рейсів

Співробітники аеропорту в передмісті Токіо іноді знаходять бродячих котів, єнотів і кроликів на злітній смузі, але черепахи тут рідкісні гості.

У минулу п'ятницю в Міжнародному аеропорту Наріта, що неподалік від Токіо, черепаха вагою трохи більше 2 кг повільно пересувалася уздовж злітно-посадкової смуги. Пілотові, який готувався до зльоту, довелося зв'язатися з диспетчерами. Про це повідомляє видання Mainichi Shimbun. Співробітники аеропорту прибрали тварину, перенесли її в безпечне місце і перевірили смугу довжиною 4 км. Через це на 15 хвилин довелося затримати виліт п'яти рейсів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Винуватиця затримки авіарейсу

Цікаво, що серед цих лайнерів був і аеробус A380 авіакомпанії All-Nippon Airways, весь фюзеляж якого прикрашали зображення черепах. Ці малюнки з'явилися в минулому році, коли згадана авіакомпанія відкрила рейси на Гаваї, де черепахи вважаються священними тваринами.

Співробітники аеропорту Наріта іноді знаходять бродячих котів, єнотів і кроликів на злітній смузі, але черепахи тут рідкісні гості. Місцева адміністрація передбачає, що черепаха приповзла з довколишньої водойми. "На Гаваях вважається, що морські черепахи приносять удачу, і ми сподіваємося, що це знак світлого майбутнього", — йдеться в повідомленні представників аеропорту.

Раніше Фокус писав про те, що на Канарах закрили аеропорт через тривале виверження вулкана.