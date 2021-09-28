Парня, который бросил в Макрона яйцо, принудительно отправили в психбольницу

Правоохранители пришли к выводу, что арест 19-летнего студента необходимо отменить, так как парень, согласно экспертизе, нуждается в психиатрической помощи.

Во Франции студент, бросивший в президента Эммануэля Макрона яйцо, был принудительно помещен в психиатрическую больницу. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает телеканал BFM.

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Соответствующее решение было принято на основании запроса прокуратуры Лиона.

"(Нападавший) прошел психиатрическую экспертизу, которая пришла к выводу, что его арест должен быть отменен и что его необходимо принудительно госпитализировать", — заявили представители ведомства.

Журналисты уточнили, что парень был госпитализирован вечером в понедельник, 27 сентября, в психиатрическую больницу Винатье в Броне, что к востоку от Лиона.

По данным источника телеканала, знакомого с этим делом, задержанный за нападение на президента 19-летний студент ранее не находился в поле зрения полиции. До госпитализации правоохранители взяли его под стражу по статье о "преднамеренном насилии над лицом, наделенным государственной властью".

Напомним, инцидент произошел во время торговой выставки в Лионе, которую в рамках рабочего визита посетил президент Франции Эммануэль Макрон. В один момент, когда глава государства проходил сквозь толпу и общался с посетителями мероприятия, неизвестный бросил в его плечо яйцо. Нападавшего сразу же задержали. Ранее журналисты утверждали, что парню было 20 лет, однако к этому моменту правоохранители уточнили, что он на год младше.

[ + – ] Видео нападения на Макрона

Как ранее писал Фокус, Макрон неоднократно становился жертвой публичных нападений. Так, в июне этого года неизвестный мужчина дал пощечину президенту Франции. В результате нападавшего приговорили к 18 месяцам тюрьмы, но его освободили уже в сентября. До этого, в 2017 году, во время предвыборной компании в голову Макрона бросили яйцо. Тогда французский лидер заявил, что выражение недовольства таким образом это "часть политической жизни Франции и она всегда была такой".