В Макрона бросили яйцо во время его визита в Лион (видео)

Напавший на президента Франции 20-летний парень прокричал "Да здравствует революция!", после чего его задержали.

В понедельник, 27 сентября, неизвестный бросил в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо, во время визита главы государства в Лион на выставку Eurexpo. Об этом сообщает Lyon Mag.

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На кадрах с места происшествия можно увидеть, как Макрон ходит по выставке и общается с людьми. В один момент из толпы в плечо президента Франции был брошен предмет, похожий на яйцо. В результате он отскочил от главы государства.

[ + – ] Нападение на Макрона

Нападавший прокричал "Да здравствует революция", после чего сотрудникам службы безопасности быстро удалось задержать нападавшего. Им оказался 20-летний парень.

По словам журналистов, Макрон попросил своих представителей поговорить с нападавшим, чтобы понять причины его недовольства. Как сообщает телеканал BFM, глава государства захотел встретиться с парнем сам.

Напомним, это не первый раз когда на президента Франции нападают граждане. Так, в июне этого года, во время рабочей поездки в департамент Дром, Макрон получил пощечину от мужчины. Нападавший был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, но был освобожден уже в сентябре.

Также в марте 2017 года, когда Макрон находился в статусе кандидата в президенты, в его голову бросили яйцо, которое от удара разбилось. Тогда политик прокомментировал инцидент так: "Мы предлагаем решения насущных проблем, и мы можем их обсудить. Когда точки зрения расходятся по некоторым вопросам, кто-то сразу начинает бросать яйца … Это часть политической жизни Франции и она всегда была такой".

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