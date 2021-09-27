У Макрона кинули яйце під час його візиту до Ліона (відео)

20-річний хлопець, який напав на президента Франції, прокричав: "Хай живе революція!", після чого його затримали.

У понеділок, 27 вересня, невідомий кинув у президента Франції Емманюеля Макрона предмет, схожий на яйце, під час візиту глави держави в Ліон на виставку Eurexpo. Про це повідомляє Lyon Mag.

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На кадрах з місця події можна побачити, як Макрон ходить по виставці і спілкується з людьми. В один момент з натовпу в плече президента Франції був кинутий предмет, схожий на яйце. У результаті він відскочив від глави держави.

[ + – ] Напад на Макрона

Нападник прокричав: "Хай живе революція", після чого співробітникам служби безпеки швидко вдалося затримати нападника. Ним виявився 20-річний хлопець.

За словами журналістів, Макрон попросив своїх представників поговорити з нападником, щоб зрозуміти причини його невдоволення. Як повідомляє телеканал BFM, глава держави захотів зустрітися з хлопцем сам.

Нагадаємо, це не перший раз, коли на президента Франції нападають громадяни. Так, у червні цього року, під час робочої поїздки в департамент Дром, Макрон отримав ляпас від чоловіка. Нападник був засуджений до 18 місяців тюремного ув'язнення, але був звільнений вже у вересні.

Також у березні 2017 року, коли Макрон перебував у статусі кандидата в президенти, у його голову кинули яйце, яке від удару розбилося. Тоді політик прокоментував інцидент так: "Ми пропонуємо вирішення нагальних проблем, і ми можемо їх обговорити. Коли точки зору розходяться з деяких питань, хтось відразу починає кидати яйця ... Це частина політичного життя Франції, і воно завжди було таким".

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