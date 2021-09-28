Хлопця, який кинув у Макрона яйце, примусово відправили до психіатричної лікарні

Правоохоронці дійшли висновку, що арешт 19-річного студента необхідно скасувати, оскільки хлопець, згідно з експертизою, потребує психіатричної допомоги.

У Франції студент, який кинув у президента Емманюеля Макрона яйце, був примусово поміщений у психіатричну лікарню. Про це з посиланням на прокуратуру повідомляє телеканал BFM.

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Відповідне рішення було прийнято на підставі запиту прокуратури Ліона.

"(Нападник) пройшов психіатричну експертизу, яка дійшла висновку, що його арешт має бути скасований і що його необхідно примусово госпіталізувати", — заявили представники відомства.

Журналісти уточнили, що хлопець був госпіталізований увечері в понеділок, 27 вересня, в психіатричну лікарню Вінатьє в Броні, що на схід від Ліона.

За даними джерела телеканалу, знайомого з цією справою, затриманий за напад на президента 19-річний студент раніше не перебував у полі зору поліції. До госпіталізації правоохоронці взяли його під варту за статтею про "навмисне насильство над особою, наділеною державною владою".

Нагадаємо, інцидент стався під час торгової виставки в Ліоні, яку в межах робочого візиту відвідав президент Франції Емманюель Макрон. В один момент, коли глава держави проходив крізь натовп і спілкувався з відвідувачами заходу, невідомий кинув у його плече яйце. Нападника відразу ж затримали. Раніше журналісти стверджували, що хлопцеві було 20 років, однак, до цього моменту правоохоронці уточнили, що він на рік молодший.

[ + – ] Відео нападу на Макрона

Як раніше писав Фокус, Макрон неодноразово ставав жертвою публічних нападів. Так, у червні цього року невідомий чоловік дав ляпаса президенту Франції. У результаті нападника засудили до 18 місяців в'язниці, але його звільнили вже у вересні. До цього, у 2017 році, під час передвиборчої компанії в голову Макрона кинули яйце. Тоді французький лідер заявив, що висловлення невдоволення таким чином це "частина політичного життя Франції і воно завжди було таким".