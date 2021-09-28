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Хлопця, який кинув у Макрона яйце, примусово відправили до психіатричної лікарні

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Макрон, яйце, психлікарня
Фото: Скриншот | Нападника на Макрона з яйцем відправили до психіатричної лікарні

Правоохоронці дійшли висновку, що арешт 19-річного студента необхідно скасувати, оскільки хлопець, згідно з експертизою, потребує психіатричної допомоги.

У Франції студент, який кинув у президента Емманюеля Макрона яйце, був примусово поміщений у психіатричну лікарню. Про це з посиланням на прокуратуру повідомляє телеканал BFM.

Відповідне рішення було прийнято на підставі запиту прокуратури Ліона.

"(Нападник) пройшов психіатричну експертизу, яка дійшла висновку, що його арешт має бути скасований і що його необхідно примусово госпіталізувати", — заявили представники відомства.

Журналісти уточнили, що хлопець був госпіталізований увечері в понеділок, 27 вересня, в психіатричну лікарню Вінатьє в Броні, що на схід від Ліона.

За даними джерела телеканалу, знайомого з цією справою, затриманий за напад на президента 19-річний студент раніше не перебував у полі зору поліції. До госпіталізації правоохоронці взяли його під варту за статтею про "навмисне насильство над особою, наділеною державною владою".

Нагадаємо, інцидент стався під час торгової виставки в Ліоні, яку в межах робочого візиту відвідав президент Франції Емманюель Макрон. В один момент, коли глава держави проходив крізь натовп і спілкувався з відвідувачами заходу, невідомий кинув у його плече яйце. Нападника відразу ж затримали. Раніше журналісти стверджували, що хлопцеві було 20 років, однак, до цього моменту правоохоронці уточнили, що він на рік молодший.

Відео нападу на Макрона

Як раніше писав Фокус, Макрон неодноразово ставав жертвою публічних нападів. Так, у червні цього року невідомий чоловік дав ляпаса президенту Франції. У результаті нападника засудили до 18 місяців в'язниці, але його звільнили вже у вересні. До цього, у 2017 році, під час передвиборчої компанії в голову Макрона кинули яйце. Тоді французький лідер заявив, що висловлення невдоволення таким чином це "частина політичного життя Франції і воно завжди було таким".