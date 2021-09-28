В реке возле фестиваля "Гластонбери" обнаружили кокаин и MDMA

Концентрация обнаруженных веществ, утверждают исследователи, угрожает краснокнижному виду угря и может "свести на нет" все попытки сохранить этот вид.

За пять дней Гластонберийского рок-фестиваля уровень MDMA и кокаина в реке вырос настолько, что это угрожало местной фауне. Ученые винят посетителей, которые не пользуются уборными, сообщает Metro.

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Дэн Эберг, студент Университета в городе Бангор совместно с доктором Даниелем Чаплином из Центра экологических биотехнологий измерили содержание запрещенных веществ до, во время и после фестиваля. Использовались образцы из местной реки Уайтлейк за 2019 год, когда фестиваль в последний раз проводился не онлайн. Как обнаружилось, содержание MDMA в течение недели после фестиваля выросло в четыре раза, а концентрация кокаина достигла уровня, который угрожает краснокнижным угрям, и потенциально может свести на нет все попытки сохранить этот вымирающий вид.

По словам Эберга, такое случается на каждом музыкальном фестивале, но из-за того, что "место проведения "Гластонбери" находится поблизости с рекой, химическим веществам не хватает времени для распада в земле — они сразу же попадают в воду, чем наносят вред уязвимой пресноводной экосистеме".

Ученые предлагают найти экологические способы решения проблемы, например построить специальные сливы, чтобы уменьшить попадание опасных веществ в почву. Также предлагается рассказывать посетителям о том, что нужно пользоваться специальными уборными, поскольку справление нужды в общественном месте вредит экологии.

Исследователи настаивают, что образование и разъяснительная работа — главное в том, что касается экологических вопросов. Взять, к примеру, загрязнение пластиком. До посетителей "Гластонбери" донесли эту идею, и теперь фестиваль считается plastic-free.

"Так же и в случаем с фармакологическими отходами и наркотиками. Нужно говорить людям о проблеме, о ее пока еще малоизученном, но потенциально разрушительном вреде", — объясняет доктор Кристиан Данн из Университета Бангора.

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