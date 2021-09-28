У річці біля фестивалю "Гластонбері" виявили кокаїн і MDMA

Концентрація виявлених речовин, стверджують дослідники, загрожує червонокнижному виду вугра і може "звести нанівець" усі спроби зберегти цей вид.

За п'ять днів Гластонберійського рок-фестивалю рівень MDMA і кокаїну в річці зріс настільки, що це загрожувало місцевій фауні. Учені звинувачують відвідувачів, які не користуються туалетами, повідомляє Metro.

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Ден Еберг, студент Університету в місті Бангор спільно з доктором Даніелем Чапліном з Центру екологічних біотехнологій виміряли вміст заборонених речовин до, під час і після фестивалю. Використовувалися зразки з місцевої річки Вайтлейк за 2019 рік, коли фестиваль востаннє проводився не онлайн. Як виявилося, вміст MDMA протягом тижня після фестивалю виріс у чотири рази, а концентрація кокаїну досягла рівня, який загрожує червонокнижним вуграм і потенційно може звести нанівець усі спроби зберегти цей вид, що вимирає.

За словами Еберга, таке трапляється на кожному музичному фестивалі, але через те, що "місце проведення" Гластонбері "поблизу з річкою, хімічним речовинам не вистачає часу для розпаду в землі — вони відразу ж потрапляють у воду, чим завдають шкоди вразливій прісноводній екосистемі".

Учені пропонують знайти екологічні способи вирішення проблеми, наприклад побудувати спеціальні зливи, щоб зменшити попадання небезпечних речовин у ґрунт. Також пропонується розповідати відвідувачам про те, що потрібно користуватися спеціальними вбиральнями, оскільки справляння нужди в громадському місці шкодить екології.

Дослідники наполягають, що освіта і роз'яснювальна робота — головне в тому, що стосується екологічних питань. Узяти, наприклад, забруднення пластиком. До відвідувачів "Гластонбері" донесли цю ідею, і тепер фестиваль вважається plastic-free.

"Так само і у випадку з фармакологічними відходами та наркотиками. Потрібно говорити людям про проблему, про її поки що маловивчену, але потенційно руйнівну шкоду", — пояснює доктор Крістіан Данн з Університету Бангора.

Раніше Фокус писав про те, що в Мюнхені до 3 листопада буде проходити альтернативний Октоберфест.