"Безнаказанным не останется". Лукашенко отреагировал на убийство сотрудника КГБ айтишником

Глава государства поручил "посекундно" разобраться в инциденте, который привел к гибели белорусского силовика во время штурма квартиры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко был "мгновенно" оповещен о гибели силовика во время штурма квартиры работника IT-компании EPAM Systems Андрея Зельцера. Глава государства заверил, что смерть сотрудника спецподразделения "Альфа" не останется "безнаказанной". Об этом в комментарии БЕЛТА сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

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По ее словам, Лукашенко, как только узнал о произошедшем, поручил "разобраться буквально посекундно", так как не все детали инцидента были известны.

"Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье. И, конечно, Президент очень соболезнует семье погибшего и сопереживает", — сказала Эйсмонт.

Отвечая на вопрос о реакции Лукашенко на инцидент, пресс-секретарь процитировала его: "Безнаказанным это не останется".

Напомним, во вторник, 28 сентября, в сети появилось видео, как люди в гражданской форме представляются милицией возле закрытой двери одной из квартир и требуют их впустить внутрь. Внутри, как выяснится позже, находился айтишник Андрей Зельцер — он стоял напротив двери с ружьем. Мужчины снаружи, которые, как оказалось, являются сотрудниками КГБ, выломали дверь квартиры и зашли туда. В ответ Зельцер открыл огонь и был застрелен. В результате погиб и раненый стрелком белорусский силовик Дмитрий с позывным "Нирвана".

Ранее Фокус разбирался, что известно о застрелившем силовика айтишнике Андрее Зельцере.