"Безкарно не залишиться". Лукашенко відреагував на вбивство співробітника КДБ айтішником

Глава держави доручив "посекундно" розібратися в інциденті, який призвів до загибелі білоруського силовика під час штурму квартири.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко був "миттєво" сповіщений про загибель силовика під час штурму квартири працівника IT-компанії EPAM Systems Андрія Зельцера. Глава держави запевнив, що смерть співробітника спецпідрозділу "Альфа" не залишиться "безкарною". Про це в коментарі БЕЛТА повідомила прессекретарка президента Наталія Ейсмонт.

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За її словами, Лукашенко, щойно дізнався про те, що сталося, доручив "розібратися буквально посекундно", оскільки не всі деталі інциденту були відомі.

"Насамперед було доручено надати всіляку підтримку та допомогу родині. І, звичайно, Президент дуже співчуває родині загиблого та співпереживає", — сказала Ейсмонт.

Відповідаючи на питання про реакцію Лукашенка на інцидент, прессекретарка процитувала його: "безкарно це не залишиться".

Нагадаємо, у вівторок, 28 вересня, в мережі з'явилося відео, як люди в цивільній формі представляються міліцією біля зачинених дверей однієї з квартир і вимагають їх впустити всередину. Усередині, як з'ясується пізніше, знаходився айтішник Андрій Зельцер — він стояв напроти дверей з рушницею. Чоловіки зовні, які, як з'ясувалося, є співробітниками КДБ, виламали двері квартири і зайшли туди. У відповідь Зельцер відкрив вогонь і був застрелений. Унаслідок загинув і поранений стрільцем білоруський силовик Дмитро з позивним "Нірвана".

Раніше Фокус розбирався, що відомо про айтішника Андрія Зельцера, який застрелив силовика.