В Конго казнили на костре восемь женщин, обвиненных в колдовстве

Охота на ведьм – это не только средневековье, но и сегодняшняя реальность в ряде стран Африки, Азии, Океании.

В Демократической Республике Конго (ДРК) восемь женщин обвинили в колдовстве и сожгли заживо. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на местных правозащитников.

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Эти женщины были казнены в сентябре в трех районах провинции Южное Киву. Эта провинция находится в окружении других, наполненных всяческими вооруженными группами, оставшимися со времен региональных войн, которые велись четверть века назад.

Нелли Адиджа из неправительственной организации "Ассоциация женщин в СМИ" сказала, что они зарегистрировали 324 обвинения в колдовстве за период с июня по сентябрь.

Боско Мучукива, профессор социологии в Высшем институте сельского развития в столице провинции Букаву, сказал, что всплеск нападений на "ведьм" произошел из-за вакуума в управлении в стране.

"Это явление возрождается, потому что государство не справляется со своими основными задачами, полиция и система правосудия не выполняют свою работу", – сказал он.

По словам профессора, нападения были спровоцированы баджакази – ложными проповедниками или самопровозглашенными экстрасенсами, в основном женщинами, которые утверждают, что способны обнаруживать ведьм.

"Это ложь. Они играют на доверчивости людей, чтобы привлечь больше последователей и получить больше влияния в деревне", – пояснил Мучукива.

Тэди Мидерхо, глава администрации территории Кабаре, заявила, что с начала года было зарегистрировано шесть убийств, в основном женщин старше 60 лет, которых баджакази объявили ведьмами.

По его словам, два года назад 11 "обвинителей" были заключены в тюрьму на шесть месяцев. Они были освобождены после обещания сменить профессию, но некоторые из них тайно продолжают "предсказывать".

Власти заявляют, что выявить лиц, причастных к убийствам, практически невозможно. "Всякий раз, когда возникает дело о правосудии толпы, старосты деревень говорят, что это было сделано "общественностью", и не называют никаких имен", – сказал Мидерхо.

Шаша Рубенга, учитель и правозащитник, сказал, что в прошлом месяце он видел охоту на ведьм в Чифунзи, деревне с населением около 2000 человек, недалеко от национального парка Кахузи-Биега.

"Это было около пяти утра понедельника. Молодые люди ходили по деревне со списком, в котором были имена 19 женщин старше 65 лет, которых предсказательница назвала ведьмами", – сказал он.

Большинству женщин удалось бежать из своих домов, которые затем были разрушены. Других спасли солдаты, которые стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу.

"Я видел, как эти молодые люди схватили пожилую женщину, у которой было семеро детей. Ее избили, облили бензином и подожгли спичкой", – сказал Рубенга.

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Издание DW писало, что охота на ведьм не уходит в прошлое, даже в 21 веке. В ряде стран Африки, Азии, Океании для многих женщин – это все еще печальная реальность. Именно поэтому 10 августа объявлен Всемирным днем борьбы с охотой на ведьм.

Ранее Фокус писал, что католическая церковь в Германии извинилась за сожжение ведьм. Между XV и XVIII веками только в городе Айхштетт были замучены и убиты около 400 человек.