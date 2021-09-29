У Конго стратили на багатті вісім жінок, звинувачених у чаклунстві

Полювання на відьом — це не тільки середньовіччя, а й сьогоднішня реальність у ряді країн Африки, Азії, Океанії.

У Демократичній Республіці Конго (ДРК) вісім жінок звинуватили в чаклунстві і спалили живцем. Про це повідомила британська газета The Guardian з посиланням на місцевих правозахисників.

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Ці жінки були страчені у вересні в трьох районах провінції Південне Ківу. Ця провінція розташована в оточенні інших, наповнених всілякими збройними групами, що залишилися з часів регіональних воєн, які велися чверть століття тому.

Неллі Адіджа з неурядової організації "Асоціація жінок у ЗМІ" сказала, що вони зареєстрували 324 звинувачення в чаклунстві за період з червня по вересень.

Боско Мучуківа, професор соціології у Вищому інституті сільського розвитку в столиці провінції Букаву, сказав, що сплеск нападів на "відьом" стався через вакуум в управлінні в країні.

"Це явище відроджується, бо держава не справляється зі своїми основними завданнями, поліція і система правосуддя не виконують свою роботу", — сказав він.

За словами професора, напади були спровоковані баджаказі — помилковими проповідниками або самопроголошеними екстрасенсами, в основному жінками, які стверджують, що здатні виявляти відьом.

"Це брехня. Вони грають на довірливості людей, щоб залучити більше послідовників і отримати більше впливу в селі", — пояснив Мучуківа.

Теді Мідерхо, глава адміністрації території Кабаре, заявила, що з початку року було зареєстровано шість вбивств, в основному жінок старше 60 років, яких баджаказі оголосили відьмами.

За його словами, два роки тому 11 "обвинувачів" були ув'язнені на шість місяців. Вони були звільнені після обіцянки змінити професію, але деякі з них таємно продовжують "передбачати".

Влада заявляє, що виявити осіб, причетних до вбивств, практично неможливо. "Усякий раз, коли виникає справа про правосуддя натовпу, старости сіл кажуть, що це було зроблено "громадськістю", і не називають ніяких імен", — сказав Мідерхо.

Шаша Рубенга, учитель і правозахисник, сказав, що в минулому місяці він бачив полювання на відьом у Чіфунзі, селі з населенням близько 2000 чоловік, недалеко від національного парку Кагузі-Бієґа.

"Це було близько п'ятої ранку понеділка. Молоді люди ходили по селу зі списком, у якому були імена 19 жінок старше 65 років, яких провісниця назвала відьмами", — сказав він.

Більшості жінок вдалося втекти зі своїх будинків, які потім були зруйновані. Інших врятували солдати, які стріляли в повітря, щоб розігнати натовп.

"Я бачив, як ці молоді люди схопили жінку літнього віку, у якої було семеро дітей. Її побили, облили бензином і підпалили сірником", — сказав Рубенга.

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Видання DW писало, що полювання на відьом не йде в минуле, навіть у 21 столітті. У ряді країн Африки, Азії, Океанії для багатьох жінок — це все ще сумна реальність. Саме тому 10 серпня оголошено Всесвітнім днем боротьби з полюванням на відьом.

Раніше Фокус писав, що католицька церква в Німеччині перепросила за спалення відьом. Між XV і XVIII століттями тільки в місті Айхштет були закатовані і вбиті близько 400 чоловік.