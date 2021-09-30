В тюрьме Эквадора погибли более 100 заключенных в ходе столкновений между бандами (видео)

Преступники боролись за власть в учреждении при помощи взрывчатки, ножей и огнестрельного оружия. Десять жертв были найдены обезглавленными.

Во вторник, 28 сентября, в одной из крупнейших тюрем Эквадора Penitenciaria del Litoral, расположенной в городе Гуаякиль, произошли столкновения между членами преступных группировок "Лос-Лобос" и "Лос-Чонерос". В результате погибли 116 заключенных, 10 из них были найдены обезглавленными, ранены более 80 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Очень жаль, что преступные группировки пытаются превратить тюрьмы в место борьбы за власть", — отреагировал на инцидент президент Эквадора Гильермо Лассо.

По данным журналистов, в тюрьме Penitenciaria del Litoral в последние месяцы наблюдаются ожесточенные столкновения между бандами, целью которых является захват власти над учреждением.

[ + – ] Кадры столкновений в Эквадоре

Глава государства пообещал усилить безопасность тюрьмы и выделить деньги на ее дополнительное финансирование, чтобы избежать повторения инцидента.

Тем временем десятки людей уже прибыли к зданию тюрьмы, чтобы узнать информацию о своих родственниках, которые отбывают там срок, а также привлечь к ответственности должностных лиц, которые отвечают за безопасность учреждения. В свою очередь президент пообещал помочь семьям погибших и раненых заключенных.

[ + – ] Кадры с места происшествия

На данный момент силовики обеспечивают безопасность вокруг территории тюрьмы. Также там находятся бронетранспортеры и кареты скорой помощи.

Командующий полиции Эквадора Фабиан Бустос сообщил изданию Guardian, что правоохранителям удалось восстановить контроль над тюрьмой спустя пять часов после начала инцидента. По его словам, было изъято несколько единиц оружия. В ходе столкновений использовалось огнестрельное оружие, ножи и взрывчатка.

Полковник Марио Пазминьо, бывший директор военной разведки Эквадора, связал ожесточенные столкновения с тем, что "транснациональная организованная преступность проникла в структуру" пенитенциарной системы Эквадора, добавив, что мексиканские картели действуют на территории страны через местные банды.

Напомним, в феврале этого года в ходе беспорядков в трех тюрьмах Эквадора погибли около 70 заключенных.

Ранее в ходе бунта среди заключенных Бразилии погибли 60 человек