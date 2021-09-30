У в'язниці Еквадору загинули більше 100 ув'язнених у ході зіткнень між бандами (відео)

Злочинці боролися за владу в установі за допомогою вибухівки, ножів і вогнепальної зброї. Десять жертв були знайдені обезголовленими.

У вівторок, 28 вересня, в одній із найбільших в'язниць Еквадору Penitenciaria del Litoral, розташованій у місті Ґуаякіль, відбулися зіткнення між членами злочинних угруповань "Лос-Лобос" і "Лос-Чонерос". У результаті загинули 116 ув'язнених, 10 із них були знайдені обезголовленими, поранено більше 80 осіб. Про це повідомляє агентство Reuters.

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"Дуже шкода, що злочинні угруповання намагаються перетворити в'язниці на місце боротьби за владу", — відреагував на інцидент президент Еквадору Гільєрмо Лассо.

За даними журналістів, у в'язниці Penitenciaria del Litoral в останні місяці спостерігаються запеклі зіткнення між бандами, метою яких є захоплення влади над установою.

[ + – ] Кадри зіткнень в Еквадорі

Глава держави пообіцяв посилити безпеку в'язниці та виділити гроші на її додаткове фінансування, щоб уникнути повторення інциденту.

Тим часом десятки людей уже прибули до будівлі в'язниці, щоб дізнатися інформацію про своїх родичів, які відбувають там термін, а також притягнути до відповідальності посадових осіб, які відповідають за безпеку установи. У свою чергу президент пообіцяв допомогти сім'ям загиблих і поранених в'язнів.

[ + – ] Кадри з місця події

Наразі силовики забезпечують безпеку навколо території в'язниці. Також там перебувають бронетранспортери та карети швидкої допомоги.

Командувач поліції Еквадору Фабіан Бустос повідомив виданню Guardian, що правоохоронцям вдалося відновити контроль над в'язницею через п'ять годин після початку інциденту. За його словами, було вилучено кілька одиниць зброї. У ході зіткнень використовувалась вогнепальна зброя, ножі та вибухівка.

Полковник Маріо Пазміньйо, колишній директор військової розвідки Еквадору, зв'язав запеклі зіткнення з тим, що "транснаціональна організована злочинність проникла в структуру" пенітенціарної системи Еквадору, додавши, що мексиканські картелі діють на території країни через місцеві банди.

Нагадаємо, у лютому цього року в ході заворушень у трьох в'язницях Еквадору загинули близько 70 ув'язнених.

Раніше в ході бунту серед ув'язнених Бразилії загинули 60 людей