На Гавайях началось извержение самого активного вулкана в мире (видео)

На снимках можно увидеть фонтаны лавы и облака вулканического газа, поднимающегося в воздух. Ученые допускают, что извержение может быть продолжительным.

На острове Гавайи, который входит в состав одноименного американского архипелага, началось извержение самого активного на данный момент и самого молодого на планете вулкана — Килауэа. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным Геологической службы США, извержение началось в кратере Халемаумау на вершине вулкана. На кадрах с месте происшествия видны фонтаны лавы, которые не выходят за пределы кратера, а также облака вулканического газа.

Агентство уточнило, что извержение не на территории, где расположены жилые дома, а в Гавайском вулканическом национальном парке.

[ + – ] Кадры извержения вулкана на острове Гавайи

Представитель Геологической службы Кен Хон, отвечающий за Гавайскую вулканическую обсерваторию выразил уверенность, что лава останется внутри кратера.

"Мы не видим никаких признаков того, что лава движется в нижнюю часть восточной рифтовой зоны, где живут люди. В настоящее время вся активность происходит в парке", — сказал эксперт.

В то же время он заявил, что извержения на подобных вулканах могут продолжаться годами, вплоть до того момента, как он заполнится магмой.

"Мы действительно знаем, что происходит одна вещь: магма продолжает поступать в Килауэа с довольно постоянной скоростью, и поэтому она либо заполняет внутреннюю часть вулкана и восстанавливает его давление, либо выходит на поверхность", — добавил Хон.

Напомним, в последний раз вулкан Килауэа был активен в декабре 2020 года. А ранее, в 2018 году, в результате сильного извержения было разрушено более 700 домов, тысячи жители острова были вынуждены покинуть свои дома. За четыре месяца того года Килауэа извергнул такое количество лавы, которого будет достаточно, чтобы заполнить 320 тысяч олимпийских плавательных бассейнов.