На Гаваях почалося виверження найактивнішого вулкана на світі (відео)

На знімках можна побачити фонтани лави та хмари вулканічного газу, що піднімається в повітря. Учені допускають, що виверження може бути тривалим.

На острові Гаваї, який входить до складу однойменного американського архіпелагу, почалося виверження найактивнішого наразі й наймолодшого на планеті вулкана — Кілауеа. Про це повідомляє Associated Press.

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За даними Геологічної служби США, виверження почалося в кратері Халемаумау на вершині вулкана. На кадрах із місця події видно фонтани лави, які не виходять за межі кратера, а також хмари вулканічного газу.

Агентство уточнило, що виверження не на території, де розташовані житлові будинки, а в Гавайському вулканічному національному парку.

[ + – ] Кадри виверження вулкана на острові Гаваї

Представник Геологічної служби Кен Гон, який відповідає за гавайську вулканічну обсерваторію, висловив упевненість, що лава залишиться всередині кратера.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається в нижню частину східної рифтової зони, де живуть люди. Наразі вся активність відбувається в парку", — сказав експерт.

У той же час він заявив, що виверження на подібних вулканах можуть тривати роками, аж до того моменту, як він заповниться магмою.

"Ми дійсно знаємо, що відбувається одна річ: магма продовжує надходити в Кілауеа з досить постійною швидкістю, і тому вона або заповнює внутрішню частину вулкана і відновлює його тиск, або виходить на поверхню", — додав Гон.

Нагадаємо, востаннє вулкан Кілауеа був активний у грудні 2020 року. А раніше, у 2018 році, у результаті сильного виверження було зруйновано понад 700 будинків, тисячі жителів острова були змушені покинути свої будинки. За чотири місяці того року Кілауеа виверг таку кількість лави, якої буде достатньо, щоб заповнити 320 тисяч олімпійських плавальних басейнів.