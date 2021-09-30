В Японии с помощью рок-музыки пытаются защитить людей от медведей

Песня, которая звучит у придорожных торговых центров, предупреждает о том, как вести себя при встрече с косолапыми.

Власти префектуры Иватэ тестируют новые подходы из-за участившихся появлений медведей на севере страны. Песню со словами предупреждения будут включать на большой громкости по всему региону. Об этом сообщает RFI. В Японии медведи повсеместны, часто на них устраивают охоту, когда животные забредают в города, где нападают и даже убивают местных жителей.

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"Ты думаешь медвежата милые?" — с этих слов начинается песня. Под гитарные ритмы и грохот барабанов исполнитель продолжает: "Оставьте это наивное представление! Рядом с медвежонком всегда медведица, которая нападет на вас неожиданно!"

Трек был записан и сыгран двумя местными рокерами, которым уже за 60. Они решили вписать в текст песни вполне резонные советы: "не поворачивайся к медведю спиной и не пытайся бежать", "притвориться мертвым тоже не поможет".

По словам 69-летнего исполнителя Юдзена Тагачи, именно такой совет однажды помог ему остаться невредимым, когда он встретился с медведем в лесу. "Очень страшно, когда медведь внезапно появляется перед тобой, — вспоминает он. — Хочется бежать, но мои дедушка и бабушка рассказывали, что встретив медведя, нельзя поворачиваться к нему спиной, лучше отходить медленно и держать его в поле зрения".

За 2020 год медведей в префектуре Иватэ видели 3 300 раз, на 700 случаев больше по сравнению с 2017 годом. Руководство региона надеется, что эта песня, которая звучит у местных придорожных магазинов, научит людей, как безопасно себя вести.

Автор текста 61-летний Каору Тудоу (Kaoru Toudou) вначале написал стихи для исполнения в блюзовой манере, однако его товарищ, который всю жизнь играл в рок-группах, добавил ритмичности и зычный вокал. "Говорят, что медведи пугливые, надеюсь, что если кто-то из них услышит эту песню, то испугается и убежит. В этом сила рок-н-ролла", — объясняет Тудоу.

Ранее Фокус сообщал о том, как в России во время пикника в лесу домашний кот отогнал медведя от своих хозяев. Эксперты считают, что решающую роль в "противостоянии" сыграл психологический фактор: кот был более мотивирован, т.к. слышал голоса хозяев за спиной.