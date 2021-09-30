У Японії за допомогою рок-музики намагаються захистити людей від ведмедів

Пісня, яка звучить біля придорожніх торгових центрів, попереджає про те, як поводити себе при зустрічі з клишоногими.

Влада префектури Івате тестує нові підходи через почастішання появ ведмедів на півночі країни. Пісню зі словами попередження вмикатимуть на високому рівні гучності по всьому регіону. Про це повідомляє RFI. У Японії ведмеді повсюдні, часто на них влаштовують полювання, коли тварини забрідають у міста, де нападають і навіть вбивають місцевих жителів.

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"Ти думаєш, ведмежата милі?" — з цих слів починається пісня. Під гітарні ритми і гуркіт барабанів виконавець продовжує: "Залиште це наївне уявлення! Поруч з ведмежам завжди ведмедиця, яка нападе на вас несподівано!"

Трек був записаний і зіграний двома місцевими рокерами, яким уже за 60. Вони вирішили вписати в текст пісні цілком резонні поради: «Не повертайся до ведмедя спиною і не намагайся втекти", "прикинутися мертвим теж не допоможе".

За словами 69-річного виконавця Юдзена Тагачі, саме така порада одного разу допомогла йому залишитися неушкодженим, коли він зустрівся з ведмедем у лісі. "Дуже страшно, коли ведмідь раптово з'являється перед тобою, — згадує він. — Хочеться бігти, але мої дідусь і бабуся розповідали, що зустрівши ведмедя, не можна повертатися до нього спиною, краще відходити повільно і тримати його в полі зору".

За 2020 рік ведмедів у префектурі Івате бачили 3 300 разів, на 700 випадків більше порівняно з 2017 роком. Керівництво регіону сподівається, що ця пісня, яка звучить біля місцевих придорожніх магазинів, навчить людей, як безпечно поводитися.

Автор тексту 61-річний Каору Тудоу (Kaoru Toudou) спочатку написав вірші для виконання в блюзовій манері, проте його товариш, який усе життя грав у рок-групах, додав ритмічності і гучний вокал. "Кажуть, що ведмеді полохливі, сподіваюся, що якщо хтось із них почує цю пісню, злякається і втече. У цьому сила рок-н-ролу", — пояснює Тудоу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Росії під час пікніка в лісі домашній кіт відігнав ведмедя від своїх господарів. Експерти вважають, що вирішальну роль у "протистоянні" відіграв психологічний фактор: кіт був більш мотивований, тому що чув голоси господарів за спиною.