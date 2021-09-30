В индийском порту изъяли крупнейшую в стране партию героина (фото)

Контейнеры с наркотиками на общую сумму в $2,7 млрд прибыли из иранского порта под видом талькового камня.

В порту района Кутч, в индийском штате Гуджарат, была обнаружена партия наркотиков, стоимость которой, по некоторым оценкам, составляет $2.7 млрд. На причастность к контрабанде проверяют шестерых афганцев, задержанных ранее с кокаином и героином. Люди, владеющие компанией-импортером из города Ченнаи, также задержаны. Об этом сообщает RFI.

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Власти Индии допускают причастность к инциденту талибов из Пакистана и Афганистана, которые могли перевозить партию высококачественного героина, оформленную через компанию-однодневку.

В связи с этим в нескольких индийских городах, среди которых Дели, Ахмедабад и Ченнаи, прошли обыски.

За последние несколько лет побережье штата Гуджарат стало предпочтительным маршрутом для контрабанды наркотиков в Индию из Пакистана, Ирана и Афганистана.

Управление ООН по наркотикам и преступности считает Афганистан крупнейшим в мире производителем опиума, на который приходится до 80% всех мировых поставок.

Ранее Фокус сообщал о священнике из Тосканы, которого подозревают в торговле наркотиками и вымогательстве денег у прихожан.