В індійському порту вилучили найбільшу в країні партію героїну (фото)

Контейнери з наркотиками загальною сумою $2,7 млрд прибули з іранського порту під виглядом талькового каменю.

У порту району Кутч, в індійському штаті Гуджарат, була виявлена партія наркотиків, вартість якої, за деякими оцінками, становить $2.7 млрд. На причетність до контрабанди перевіряють шістьох афганців, затриманих раніше з кокаїном і героїном. Люди, які володіють компанією-імпортером із міста Ченнаї, також затримані. Про це повідомляє RFI.

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Влада Індії допускає причетність до інциденту талібів із Пакистану й Афганістану, які могли перевозити партію високоякісного героїну, оформлену через компанію-одноденку.

У зв'язку з цим у декількох індійських містах, серед яких Делі, Ахмадабад і Ченнаї, пройшли обшуки.

За останні кілька років узбережжя штату Гуджарат стало кращим маршрутом для контрабанди наркотиків до Індії з Пакистану, Ірану та Афганістану.

Управління ООН із наркотиків і злочинності вважає Афганістан найбільшим у світі виробником опіуму, на який припадає до 80% усіх світових поставок.

Раніше Фокус повідомляв про священика з Тоскани, якого підозрюють в торгівлі наркотиками і вимаганні грошей у парафіян.