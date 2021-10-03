В Бангладеш погибло два украинских моряка при неизвестных обстоятельствах

Один был найден мертвым в собственной каюте. У сослуживца, который обнаружил тело, начались "трудности с дыханием", которые также привели к летальному исходу.

На борту сухогруза AP ASTAREA, который находится в порту Читтагонг (Бангладеш), погибло двое военных. Об этом сообщает FleetMon.

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Сообщается, что 30 сентября на судне нашли двух погибших моряков. Погибшими оказались:

Геннадий Яценко — инженер судна. Ему было 60 лет.

Константин Ермак — слесарь на корабле, ему был 31 год.

Как заявил управляющий компанией Shoreline Services, Ермак был найден мертвым в собственной каюте. После того как его тело обнаружил Яценко, у него начались "трудности с дыханием". Геннадия Яценко сняли с судна и отвезли на катере в больницу. Врачи установили факт смерти инженера.

Доктор медицинских наук Нурул Абсер, помощник портового санитарного врача, посетивший судно, заявил, что на теле Константина Ермака не обнаружили следов травм.

Медики заявили, что ни у двух погибших моряков, ни у остальных членов экипажа не было симптомов COVID-19. Врачи подозревают, что у Геннадия Яценко мог случиться сердечный приступ. Точная причина смерти станет известна после вскрытия.

Сухогруз прибыл в Читтагонг-Анкоридж 19 сентября из Египта. Судно прибыло в бангладешский порт, чтобы выгрузить 35 тыс. тонн карбамида, после чего должен отправится в другой порт в Монгла. В Монгла сухогруз AP ASTAREA разгрузит оставшиеся 25 тысяч тонн.

Напомним, 28 июня в пожаре на контейнеровозе MSC Messina погиб украинский моряк из Одессы.