У Бангладеші загинуло двоє українських моряків при невідомих обставинах

У загиблих моряків не виявлено симптомів COVID-19. Лікарі встановили факт смерті Геннадія Яценка 60-ти років і 31-річного Костянтина Єрмака.

На борту суховантажу AP ASTAREA, який знаходиться в порту Читтагонгзі (Бангладеш), загинуло двоє військових. Про це повідомляє FleetMon.

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Повідомляється, що 30 вересня на судні знайшли двох загиблих моряків. Загиблими виявилися:

Геннадій Яценко — інженер судна. Йому було 60 років.

Костянтин Єрмак — слюсар на кораблі, йому був 31 рік.

Як заявив керуючий компанією Shoreline Services, Єрмак був знайдений мертвим у власній каюті. Після того як його тіло виявив Яценко, у нього почалися труднощі з диханням. Геннадія Яценка зняли з судна і відвезли на катері в лікарню. Лікарі встановили факт смерті інженера.

Доктор медичних наук Нурул Абсер, помічник портового санітарного лікаря, який відвідав судно, заявив, що на тілі Костянтина Єрмака не виявлено слідів від травм.

Медики заявили, що ні у двох загиблих моряків, ні у решти членів екіпажу не було симптомів COVID-19. Лікарі підозрюють, що у Геннадія Яценка міг статися серцевий напад. Точна причина смерті стане відома після розтину.

Суховантаж прибув в Читтагонг 19 вересня з Єгипту. Судно прибуло в бангладеський порт вивантажити 35 тис. тонн карбаміду, після чого повинен відправиться в інший порт в Монґла. У Монґла він розвантажить інші 25 тисяч тонн.

Нагадаємо, 28 червня в пожежі на контейнеровозові MSC Messina загинув український моряк з Одеси.