Самолет Air India застрял под мостом в Дели (видео)

Видео индийского лайнера, застрявшего под мостом в Дели, стало вирусным в соцсетях.

Списанный и проданный самолет застрял во время перевозки, сообщает WION News. На опубликованной записи можно видеть, что у самолета, судя по всему, сняты крылья. Журналист, разместивший видео в Twitter, сообщил, что авиакомпания Air India больше не имеет отношения к самолету.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Этот лайнер Air India больше не используется для регулярных рейсов, его продали. Новые владельцы перевозили его вчера вечером. Air India не имеет никакого отношения к лайнеру", — отмечается в посте журналиста.

Представители аэропорта в Дели рассказали изданию Times of India, что "самолет не принадлежит аэропорту" и что, "судя по всему, его водитель ошибся во время перевозки. В Twitter и YouTube это видео набрало тысячи просмотров, многие пользователи в комментариях задавались вопросом, как такое могло произойти, чтобы самолет застрял.

По мере того, как видео набирало популярность, кто-то из пользователей написал, что этот лайнер уже несколько дней находится под мостом. По мнению других, перед транспортировкой самолета следовало в точности просчитать маршрут.

Многие проводят параллели с похожим случаем, который в декабре 2019 года произошел в индийском штате Западная Бенгалия. Тогда самолет почтовой службы Air India тоже застрял под мостом.

Ранее "Фокус" сообщал, что за штурвалом разбившегося в Милане самолета был 68-летний румынский миллиардер Дан Петреску. Его семья летела на свою виллу на Сардинии.