Літак Air India застряг під мостом у Делі (відео)

Відео індійського лайнера, що застряг під мостом у Делі, стало вірусним у соцмережах.

Списаний і проданий літак застряг під час перевезення, повідомляє WION News. На опублікованому записі можна бачити, що в літака, судячи з усього, зняті крила. Журналіст, який розмістив відео в Twitter, повідомив, що авіакомпанія Air India більше не причетна до літака.

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"Цей лайнер Air India більше не використовується для регулярних рейсів, його продали. Нові власники перевозили його вчора ввечері. Air India не має ніякого стосунку до лайнера", — наголошується в дописі журналіста.

Представники аеропорту в Делі розповіли виданню Times of India, що "літак не належить аеропорту" і що, "судячи з усього, його водій помилився під час перевезення. У Twitter і YouTube це відео набрало тисячі переглядів, багато користувачів у коментарях задавалися питанням, як таке могло статися, щоб літак застряг.

У міру того, як відео набирало популярність, хтось із користувачів написав, що цей лайнер уже кілька днів перебуває під мостом. На думку інших, перед транспортуванням літака потрібно було точно прорахувати маршрут.

Багато хто проводить паралелі зі схожим випадком, який у грудні 2019 року відбувся в індійському штаті Західна Бенгалія. Тоді літак поштової служби Air India теж застряг під мостом.

Раніше Фокус повідомляв, що за штурвалом літака, що розбився в Мілані, був 68-річний румунський мільярдер Дан Петреску. Його сім'я летіла на свою віллу на Сардинії.