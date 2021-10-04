За штурвалом літака, який розбився в Мілані, був румунський мільярдер, — ЗМІ
Сім'я прямувала на свою віллу на Сардинії, де їх чекала 98-річна мати Дана Петреску.
Приватний літак 3 жовтня впав на порожню офісну будівлю в італійському місті Мілан. Його пілотом був 68-річний румунський мільярдер Дан Петреску, повідомляють італійські ЗМІ.
Одномоторний Pilatus PC-12, який прямував на італійський острів Сардинія, впав після вильоту з міланського аеропорту Лінате.
У результаті катастрофи загинули всі вісім чоловік, які були на борту літака. Крім Петреску, його дружини та 30-річного сина, загинули їхні друзі, у яких була однорічна дитина, яку хрестили напередодні.
Сім'я прямувала на свою віллу в Ольбії, де їх чекала 98-річна мати Петреску.
У результаті аварії загорівся офісний блок і кілька припаркованих автомобілів. На землі ніхто не постраждав.
Деякі свідки кажуть, що літак уже горів, коли впав.
Петреску був одним із найбагатших людей у Румунії. Місцеві ЗМІ називають його "тіньовим мільярдером" зі статком у 3 млрд євро. Головним джерелом його доходів була комерційна нерухомість, яку він здавав в оренду. Крім румунського, Петреску мав німецьке громадянство. Його дружина та син також мали друге громадянство.
Згідно з офіційними даними, літак вилетів із Румунії 30 вересня.
Літак, який упав, у 2015 році Петреску купив разом із Вовою Коном, колишнім акціонером футбольного клубу "Динамо" (Бухарест).
Нагадаємо, нещодавно в російському Краснодарі пасажирський літак здійснив екстрену посадку через те, що в нього влучила блискавка.
Раніше Фокус писав про те, що на житловий будинок в Івано-Франківській області впав літак, у результаті загинули чотири людини та виникла пожежа в будівлі.