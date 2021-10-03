Літак врізався в будівлю під Міланом, загинули 2 члени екіпажу і 6 пасажирів (відео)

Стовп чорного диму було видно за кілометри від місця аварії. В результаті події загорілися автомобілі, що стояли поруч з будівлею.

Невеликий приватний літак, на борту якого знаходилися шестеро пасажирів і два пілоти, врізався в офісну двоповерхову будівлю в передмісті італійського Мілана. В результаті весь екіпаж загинув, в самій будівлі ніхто не постраждав, так як воно було порожнім. Про це в неділю, 3 жовтня, повідомляє агентство Associated Press.

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За даними видання Quotidiano Nazionale, літак вилетів з Лінате і прямував в Ольбію. Державний мовник Rai стверджує, що всі пасажири були французами. Журналісти також повідомляють, що в результаті події загорілися кілька автомобілів, які стояли неподалік від офісної будівлі. Інформації про постраждалих пасажирів або водіїв машин на даний момент немає.

[ + – ] Відео з місця падіння літака в передмісті Мілана

Очевидці стверджують, що стовп чорного диму піднімався від офісної будівлі в небо, його було видно за кілометри від місця події. Пожежникам вдалося загасити вогонь в будівлі, яка, за даними журналістів, знаходилося на ремонті.

[ + – ] Кадри з місця події

[ + – ] Відео з місця катастрофи літака в передмісті Мілана

Нагадаємо, нещодавно в російському Краснодарі пасажирський літак здійснив екстрену посадку через те, що в нього влучила блискавка.

Також Фокус писав про те, як влітку на житловий будинок в Івано-Франківській області впав літак, в результаті чого загинули чотири людини і виникла пожежа в будівлі.