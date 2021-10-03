Літак врізався в будівлю під Міланом, загинули 2 члени екіпажу і 6 пасажирів (відео)
Стовп чорного диму було видно за кілометри від місця аварії. В результаті події загорілися автомобілі, що стояли поруч з будівлею.
Невеликий приватний літак, на борту якого знаходилися шестеро пасажирів і два пілоти, врізався в офісну двоповерхову будівлю в передмісті італійського Мілана. В результаті весь екіпаж загинув, в самій будівлі ніхто не постраждав, так як воно було порожнім. Про це в неділю, 3 жовтня, повідомляє агентство Associated Press.
За даними видання Quotidiano Nazionale, літак вилетів з Лінате і прямував в Ольбію. Державний мовник Rai стверджує, що всі пасажири були французами. Журналісти також повідомляють, що в результаті події загорілися кілька автомобілів, які стояли неподалік від офісної будівлі. Інформації про постраждалих пасажирів або водіїв машин на даний момент немає.
Очевидці стверджують, що стовп чорного диму піднімався від офісної будівлі в небо, його було видно за кілометри від місця події. Пожежникам вдалося загасити вогонь в будівлі, яка, за даними журналістів, знаходилося на ремонті.
Нагадаємо, нещодавно в російському Краснодарі пасажирський літак здійснив екстрену посадку через те, що в нього влучила блискавка.
Також Фокус писав про те, як влітку на житловий будинок в Івано-Франківській області впав літак, в результаті чого загинули чотири людини і виникла пожежа в будівлі.