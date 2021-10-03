Самолет врезался в здание под Миланом, погибли 2 члена экипажа и 6 пассажиров (видео)

Столб черного дыма был виден за километры от места крушения. В результате происшествия загорелись стоящие рядом со зданием автомобили.

Небольшой частный самолет, на борту которого находились шестеро пассажиров и два пилота, врезался в офисное двухэтажное здание в пригороде итальянского города Милан. В результате весь экипаж погиб, в самом здании никто не пострадал, так как оно пустовало. Об этом в воскресенье, 3 октября сообщает агентство Associated Press.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По данным издания Quotidiano Nazionale, самолет вылетел из Линате и направлялся в Ольбию. Государственный вещатель Rai утверждает, что все пассажиры были французами. Журналисты также сообщают, что в результате происшествия загорелись несколько автомобилей, которые стояли неподалеку от офисного здания. Информации о пострадавших пассажиров или водителей машин на данный момент нет.

[ + – ] Видео с места крушения самолета в пригороде Милана

Очевидцы утверждают, что столб черного дыма поднимался от офисного здания в небо и был виден за километры от места происшествия. Пожарным удалось потушить огонь в здании, которое, по данным журналистов, находилось на ремонте.

[ + – ] Кадры с места происшествия

[ + – ] Видео с места крушения самолета в пригороде Милана

Напомним, недавно в российском Краснодаре пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за того, что в него попала молния.

Также Фокус писал о том, как летом на жилой дом в Ивано-Франковской области упал самолет, в результате чего погибли четыре человека и возник пожар в здании.