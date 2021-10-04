За штурвалом разбившегося в Милане самолета был румынский миллиардер, – СМИ
Семья направлялась на свою виллу на Сардинии, где их ждала 98-летняя мать Дана Петреску.
Частный самолет 3 октября упал на пустующее офисное здание в итальянском городе Милан. Его пилотом был 68-летний румынский миллиардер Дан Петреску, сообщают итальянские СМИ.
Одномоторный Pilatus PC-12, следовавший на итальянский остров Сардиния, упал после вылета из миланского аэропорта Линате.
В результате катастрофы погибли все восемь человек, бывшие на борту самолета. Кроме Петреску, его жены и 30-летнего сына погибли их друзья, у которых был годовалый ребенок, крестившийся накануне.
Семья направлялась на свою виллу в Ольбии, где их ждала 98-летняя мать Петреску.
В результате аварии загорелся офисный блок и несколько припаркованных автомобилей. На земле никто не пострадал.
Некоторые свидетели говорят, что самолет уже горел, когда упал.
Петреску был одним из самых богатых людей в Румынии. Местные СМИ называют его "теневым миллиардером" с состоянием в 3 млрд евро. Главным источником его доходов являлась коммерческая недвижимость, которую он сдавал в аренду. Кроме румынского Петреску имел немецкое гражданство. Его жена и сын также имели второе гражданство.
Согласно официальным данным, самолет вылетел из Румынии 30 сентября.
Упавший самолет в 2015 году Петреску купил вместе с Вовой Коном, бывшим акционером футбольного клуба "Динамо" (Бухарест).
Напомним, недавно в российском Краснодаре пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за того, что в него попала молния.
Ранее Фокус писал о том, что на жилой дом в Ивано-Франковской области упал самолет, в результате погибли четыре человека и возник пожар в здании.