Украинские археологи нашли древний склеп в Ольвии

Подземный склеп во время раскопок на территории древнего государства обнаружили археологи Ольвийской международной экспедиции.

В ходе раскопок в некрополе археологи НАН Украины обнаружили новое погребальное сооружение, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Аллу Буйских, заместителя директора Института археологии НАН Украины. Она рассказала, что подобные захоронения преимущественно использовали сарматы, а на примерное время сооружения склепа указывает краснолаковая чашечка.

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Склеп выкопан в глиняном массиве на глубине 3 м, вход в камеру с высотой свода в 1 м был закрыт камнями. Строители склепа обработали его пол раствором известняка.

Археологи нашли подтверждение того, что некогда во времена древности эта конструкция подверглась грабежу. По мнению исследователей, в гробницу проникли спустя некоторое время после того, как в ней похоронили человека. Считается, что тело было вынесено, а грабителей привлекли украшения и драгоценные камни, которыми была инкрустирована одежда.

Ученые говорят, что сохранились бусины и подвески, крепившиеся к одежде, а также гвозди от деревянной конструкции, на которой лежало тело. Бусины выполнены из некоторых драгоценных камней, в частности, гагата, янтаря, сердолика, агата и стеклянного бисера.

Среди прочего инвентаря в склепе находились две миниатюрных скарабеи из пасты и халцедона, а также янтарный двухсторонний топор.

Ольвия — это древнее государство времен Античности, время его существования насчитывает тысячу лет — с VI века до н.э. по IV век н.э. Сейчас эта территория в с. Парутино Николаевской области носит статус историко-археологического заповедника НАН Украины.

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