Українські археологи знайшли стародавній склеп в Ольвії

Підземний склеп під час розкопок на території стародавньої держави виявили археологи Ольвійської міжнародної експедиції.

У ході розкопок у некрополі археологи НАН України виявили нову похоронну споруду, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Аллу Буйських, заступницю директора Інституту археології НАН України. Вона розповіла, що подібні поховання переважно використовували сармати, а на приблизний час спорудження склепу вказує червонолакова чашечка.

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Склеп викопаний у глиняному масиві на глибині 3 м, вхід у камеру з висотою склепіння в 1 м був закритий камінням. Будівельники склепу обробили його підлогу розчином вапняку.

Археологи знайшли підтвердження того, що колись за часів давнини ця конструкція піддалася грабежу. На думку дослідників, у гробницю проникли через деякий час після того, як у ній поховали людину. Вважають, що тіло було винесено, а грабіжників привабили прикраси та дорогоцінне каміння, якими був інкрустований одяг.

Учені говорять, що збереглися намистини та підвіски, що кріпилися до одягу, а також цвяхи від дерев'яної конструкції, на якій лежало тіло. Намистини виконані з деяких дорогоцінних каменів, зокрема, гагату, бурштину, сердоліку, агату та скляного бісеру.

Серед іншого інвентарю в склепі перебували два мініатюрні скарабеї з пасти та халцедону, а також бурштинова двостороння сокира.

Ольвія — це стародавня держава часів Античності, час її існування нараховує тисячу років — із VI століття до н.е. по IV століття н.е. Зараз ця територія в с. Парутине Миколаївської області носить статус історико-археологічного заповідника НАН України.

Раніше "Фокус" повідомляв про те, що в давньогрецькому "місті богів" Магнесії під час розкопок знайдені ворота, копія яких виставлена в музеї Берліна.