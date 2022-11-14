Фігурки танцюристів. У Китаї археологи знайшли артефакти часів династії Юань Вей (фото)

Незвичайні витвори мистецтва знайшли в одній із гробниць — вважається, що вони зображають людей із вищого суспільства.

Related video

Археологи у Китаї виявили особливу знахідку. Під час розкопок у гробниці періоду Північна Вей у провінції Шаньсі було знайдено велику групу теракотових статуеток. Вони допоможуть краще пізнати життя династії, пише видання Arkeonews.

Династія Північна Вей існувала у 386-535 роках. Вона також відома як Юань або Тоба Вей. У цей час стрімко розвивалося мистецтво. Багато з того періоду збереглося до наших днів.

Теракотові статуетки археологи знайшли у Датуні. Їх побачили у могилі з іншими предметами поховання. З виявленого можна було побачити вершників, робітників, тварин тощо. Також колекцію доповнювали предмети повсякденного життя, візки, акробати та танцюристи. Всі фігурки мали різні форми. Все це має допомогти краще зрозуміти традиції та звичаї загального життя династії.

Хоча фігурки різні, образи статуй досить схожі. Зокрема, можна побачити глибокі очі та короткий ніс. Одягнені статуї в халати з вузькими рукавами. У них є розрізи в нижній частині та круглі вирізи. Дуже цікавий ансамбль музикантів з особливими капелюхами та спідницями. Весь одяг та декорації вказують на те, що ці люди колись належали до найвищого стану.

У давнину сучасний Датун був столицею династії. Це було з 398 до 494 року. Тоді місто було відоме як Пінчен. Але природні катаклізми та вторгнення протомонгольського Руранського каганату змусили імператора перенести столицю — в Лоян. Перехід супроводжувався протестами двору.

Раніше Фокус писав про те, що в Китаї виявили 1000-річні цвинтарі та тунелі. Історики вважають, що знахідки належать до стародавньої культури Яншао.

Також Фокус писав про християнський храм можливо ще доісламських часів, який було знайдено на узбережжі ОАЕ.