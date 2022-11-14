Танцующие фигурки. В Китае археологи нашли артефакты времен династии Юань Вэй (фото)

Необычные произведения искусства нашли в одной с гробниц — считается, что они изображают людей из высшего общества.

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Археологи в Китае обнаружили особую находку. Во время раскопок в гробнице периода Северная Вэй в провинции Шаньси была найдена большая группа терракотовых статуэток. Они помогут лучше узнать жизнь династии, — пишет издание Arkeonews.

Династия Северная Вэй существовала в 386-535 годах. Она также известна как Юань или Тоба Вэй. В этот период стремительно развивалось искусство. Многое с того периода сохранилось до наших дней.

Терракотовые статуэтки археологи нашли в Датуне. Их увидели в могиле с другими предметами захоронения. Из обнаруженного можно было увидеть всадников, рабочих, животных и т.д. Также коллекцию дополняли предметы повседневной жизни, повозки, акробаты и танцоры. Все фигурки имели самые разные формы. Все это должно помочь лучше понять традиции и обычаи всеобщей жизни династии.

Хотя фигурки разные, образы статуй достаточно схожи. В частности, можно увидеть глубокие глаза и короткий нос. Одетые статуи в халаты с узкими рукавами. У них есть разрезы в нижней части и круглые вырезы. Весьма интересный ансамбль музыкантов с особыми шляпами и юбками. Вся одежда и декорации указывают на то, что эти люди когда-то принадлежали к высшему сословию.

В древности современный Датун был столицей династии. Это было с 398 по 494 год. Тогда город был известен как Пинчэн. Но природные катаклизмы и вторжение протомонгольского Руранского каганата заставили императора перенести столицу – в Лоян. Переход сопровождался протестами двора.

Ранее Фокус писал о том, что в Китае обнаружили 1000-летние кладбища и тоннели. Историки полагают, что находки принадлежат к древней культуре Яншао.

Также Фокус писал о христианском храме возможно еще доисламских времен, который был найден на побережье ОАЭ.