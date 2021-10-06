"Это неправда": Цукерберг отрицает, что Facebook пренебрегает безопасностью ради выгоды

Глава Facebook считает, что его критики часто говорят не о "компании, которую мы все знаем", а словно о какой-то другой.

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг назвал ложными заявления о том, что она пренебрегает безопасностью пользователей ради получения выгоды. Об этом говорится в его обширном комментарии, размещенном в соцсети Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Цукерберг отметил, что не писал этот комментарий специально, а просто поделился запиской, направленной всем сотрудникам его компании.

Начал он с реакции на недавний сбой в работе Facebook, назвав его "самым серьезным отключением, которое у нас было за последние годы". "Это было напоминанием о том, насколько наша работа важна для людей", – написал Цукерберг.

Далее он поделился размышлениями о "публичных дебатах, в которых мы участвуем", и где всячески обвиняют Facebook. Часто там говорят "явно не о нашей компании, которую мы знаем".

Цукерберг спрашивает:

если мы хотим игнорировать исследования, то зачем создаем ведущую в отрасли исследовательскую программу?

если мы не заботимся о борьбе с вредоносным контентом, то зачем наняли столько людей для борьбы с ним?

если мы хотим скрыть наши результаты, то зачем устанавливаем ведущий в отрасли стандарт прозрачности и отчетности?

если социальные сети несут ответственность за поляризацию общества, то почему мы наблюдаем усиление поляризации в США, в то время как она остается неизменной или снижается во многих странах с таким же интенсивным использованием социальных сетей?

Далее глава Facebook привел аргументы, опровергающие слова критиков о том, что его компания "ставит прибыль выше безопасности и благополучия".

Цукерберг также не согласился с обвинениями в том, что Facebook показывал пользователям политический контент, противоречащий их политическим взглядам и порой граничащий с экстремизмом, чтобы вызвать интерес. "Подобные утверждения просто нелогичны", – написал он.

Ранее Фокус писал, что бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген, которая отвечала в компании за разработку алгоритмов и других инструментов, определяющих, какой контент должен видеть пользователь социальной сети, 5 октября приехала в Сенат США, чтобы дать показания о злоупотреблениях в компании. Сенаторы осудили соцсеть за стремление к прибыли вопреки всему.