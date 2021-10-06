"Це неправда": Цукерберг заперечує, що Facebook нехтує безпекою заради вигоди

Глава Facebook вважає, що його критики часто говорять не про "компанію, яку ми всі знаємо", а немов про якусь іншу.

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг назвав помилковими заяви про те, що вона нехтує безпекою користувачів заради отримання вигоди. Про це йдеться в його великому коментарі, розміщеному в соцмережі Facebook.

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Цукерберг зазначив, що не писав цей коментар спеціально, а просто поділився запискою, спрямованою всім співробітникам його компанії.

Почав він із реакції на нещодавній збій у роботі Facebook, назвавши його "найсерйознішим відключенням, яке у нас було за останні роки". "Це було нагадуванням про те, наскільки наша робота важлива для людей", — написав Цукерберг.

Далі він поділився роздумами про "публічні дебати, в яких ми беремо участь", і де всіляко звинувачують Facebook. Часто там кажуть "очевидно не про нашу компанію, яку ми знаємо".

Цукерберг запитує:

якщо ми хочемо ігнорувати дослідження, то навіщо створюємо провідну в галузі дослідницьку програму?

якщо ми не дбаємо про боротьбу зі шкідливим контентом, то навіщо найняли стільки людей для боротьби з ним?

якщо ми хочемо приховати наші результати, то навіщо встановлюємо провідний в галузі стандарт прозорості та звітності?

якщо соціальні мережі несуть відповідальність за поляризацію суспільства, то чому ми спостерігаємо посилення поляризації в США, в той час як вона залишається незмінною або знижується в багатьох країнах із таким же інтенсивним використанням соціальних мереж?

Далі глава Facebook навів аргументи, які спростовують слова критиків про те, що його компанія "ставить прибуток вище безпеки і благополуччя".

Цукерберг також не погодився зі звинуваченнями в тому, що Facebook показував користувачам політичний контент, який суперечить їхнім політичним поглядам і часом межує з екстремізмом, щоб викликати інтерес. "Подібні твердження просто нелогічні", — написав він.

Раніше Фокус писав, що колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген, яка відповідала в компанії за розробку алгоритмів та інших інструментів, що визначають, який контент повинен бачити користувач соціальної мережі, 5 жовтня приїхала в Сенат США, щоб дати свідчення про зловживання в компанії. Сенатори засудили соцмережу за прагнення до прибутку всупереч усьому.