В Великобритании запретят студентам покупать сочинения

Студенты, в свою очередь, предлагают вузам учить их настолько хорошо, чтобы не приходилось обращаться к тем, кто пишет на заказ.

Предложение услуг по написанию студенческих работ за деньги будет считаться уголовным преступлением, согласно разрабатывающемуся плану по борьбе с жульничеством со стороны студентов вузов.

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Заранее готовые или писавшиеся на заказ сочинения, которые выдаются за свои собственные, в некоторых регионах Великобритании уже считаются незаконными. Об этом сообщает BBC. Представитель британского министерства образования Алекс Бургхарт называет деятельность "фабрик сочинений" неэтичной. Агентство по обеспечению качества высшего образования подсчитало, что сейчас в Великобритании действует более 1 000 таких организаций, которые занимаются написанием студенческих работ.

Согласно опросу за 2018 год, более 15% недавних выпускников прибегали к такого рода мошенничеству. Однако представители организации Universities UK настаивают, что студенты все же редко покупают сочинения и прочие студенческие работы.

Представители этой организации считают, что у британских университетов большой опыт по этой части и что студентам рассказывают о последствиях, которые могут быть, если их уличат в жульничестве, и как этого можно избежать.

Университеты приветствовали решение объявить "фабрики сочинений" вне закона. Во всех британских вузах действуют кодексы поведения, за нарушение которых предусмотрены наказания, например за сдачу работы, которую студент писал не самостоятельно.

В свою очередь, студенты предлагают преподавателям учить их настолько хорошо, чтобы им не приходилось и задумываться о том, чтобы обратиться к услугам "фабрик сочинений".

Студенческий профсоюз Великобритании заявил, что эти частные компании эксплуатируют слабости студентов и что во время пандемии таких компаний стало намного больше.

Запрет услуг по написанию сочинений — одна из законодательных инициатив, которые могут появиться в Законе о профессиональных навыках и образовании после 16 лет (Skills and Post-16 Education Bill).

Еще могут быть изменены рекомендации по выбору профессии в школах, делается это с тем, чтобы техническое образование стало более доступным, чтобы школьники могли пройти стажировку и на практике освоить технические навыки.

Ранее Фокус сообщал, что Украина разрешила иностранным вузам открывать филиалы. Минобразования считает, что это приблизит Украину к Евросоюзу.