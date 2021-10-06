У Великобританії заборонять студентам купувати твори

Студенти, зі свого боку, пропонують вишам навчати їх настільки добре, щоб не доводилося звертатися до тих, хто пише на замовлення.

Пропозиція послуг із написання студентських робіт за гроші вважатиметься кримінальним злочином, згідно з планом із боротьби із шахрайством, що розробляється, з боку студентів вишів.

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Заздалегідь готові або твори, котрі писалися на замовлення, які видаються за свої власні, в деяких регіонах Великобританії вже вважаються незаконними. Про це повідомляє BBC. Представник британського міністерства освіти Алекс Бургхарт називає діяльність "фабрик творів" неетичною. Агентство із забезпечення якості вищої освіти підрахувало, що зараз у Великобританії діє понад 1 000 таких організацій, які займаються написанням студентських робіт.

Згідно з опитуванням за 2018 рік, понад 15% нещодавніх випускників вдавалися до такого роду шахрайства. Однак представники організації Universities UK наполягають, що студенти все ж рідко купують твори й інші студентські роботи.

Представники цієї організації вважають, що в британських університетів великий досвід у цій сфері та що студентам розповідають про наслідки, які можуть бути, якщо їх викриють в шахрайстві, і як цього можна уникнути.

Університети ухвалили рішення оголосити "фабрики творів" поза законом. У всіх британських вузах діють кодекси поведінки, за порушення яких передбачене покарання, наприклад за здавання роботи, яку студент писав не самостійно.

Зі свого боку, студенти пропонують викладачам навчати їх настільки добре, щоб їм не доводилося і замислюватися про те, щоб звернутися до послуг "фабрик творів".

Студентська профспілка Великобританії заявила, що ці приватні компанії експлуатують слабкості студентів і що під час пандемії таких компаній стало набагато більше.

Заборона послуг із написання творів — одна із законодавчих ініціатив, які можуть з'явитися в Законі про професійні навички та освіту після 16 років (Skills and Post-16 Education Bill).

Ще можуть бути змінені рекомендації з вибору професії в школах, робиться це для того, щоб технічна освіта стала доступнішою, щоб школярі могли пройти стажування і на практиці освоїти технічні навички.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна дозволила іноземним вишам відкривати філії. Міносвіти вважає, що це наблизить Україну до Євросоюзу.