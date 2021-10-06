В Калифорнии мужчина подал в суд на гадалку, пообещавшую снять проклятие

Житель Калифорнии судится с экстрасенсом. Женщина пообещала ему снять проклятие, якобы наложенное ведьмой, которую наняла бывшая подруга.

В исковом заявлении говорится о мошенничестве со стороны экстрасенса Софии Адамс. Она обещала Мауро Рестрепо спасти его семейную жизнь, если он заплатит ей $5 100. Об этом сообщает BBC. Адамс сказала Рестрепо, что он и его семья будут "несчастны и в опасности", если не снять наложенное проклятие. Теперь истец хочет получить компенсацию в размере $25 тыс.

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В числе других обвинений упоминается о халатности, сговоре и умышленном и непредумышленном причинении психологических страданий. Рестрепо говорит, что искал в Google экстрасенсов и так связался с Софией Адамс, сайт которой позиционировал ее как "экстрасенса по любовным вопросам" с ученой степенью в сфере лайф-коучинга. Это и добавило истцу уверенности в том, что он обращается к профессионалу, который может помочь.

Во время сеанса экстрасенс София Адамс гадала на картах таро и сделала вывод, что на клиента наложена "неудача" ведьмой, которую наняла бывшая девушка, и если заговор не снять, это погубит Рестрепо, его детей и семью, отмечается в судебных документах.

Несмотря на то, что клиент гадалки сделал первоначальный взнос в размере $1 000, она никак не помогала ему, и он страдал от бессонницы, беспокойства и тревоги.

В иске ответчиками также названы имена мужа, дочери Адамс, а также владельцы дома, в котором она проживает.

Ранее Фокус сообщал, что эксперт из шоу экстрасенсов стал высокопоставленным сотрудником СБУ. В телепрограмме Андрей Лысюк принимал участие как научный консультант. Также он работал охранником Сергея Тигипко и выдвигался в Раду партией "Слуга народа".